Telegram приступил к открытию представительства в России

Tекст: Ольга Иванова

Мессенджер Telegram начал процесс открытия представительства в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Роскомнадзора. Сейчас процедура находится на стадии согласования с ведомством.

На сайте Роскомнадзора уточняется, что Telegram рассматривает три варианта: создание филиала, открытие представительства или учреждение российского юридического лица. Ранее компания уже выполнила обязательства по размещению электронной формы обратной связи и регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора.

Telegram Messenger, Inc. был внесен в реестр иностранных компаний, работающих в интернете на территории России, еще в ноябре 2021 года. Согласно действующим требованиям, такие компании должны открыть филиал или представительство либо создать российское юрлицо. Сейчас Telegram зарегистрирован на Британских Виргинских островах.