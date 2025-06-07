Суд взыскал с Сергея Зверева долг за коммунальные услуги

Tекст: Мария Иванова

Суд Северного административного округа 75-го мирового участка вынес судебный приказ о взыскании с Сергея Зверева долга за жилую площадь и коммунальные платежи, передает РИА «Новости». Из карточки дела следует, что решение было принято 3 июня.

В документе уточняется, что задолженность касается платы за жилую площадь и коммунальные услуги, включая пени, но не охватывает долги за газ, тепло и электроэнергию.

При этом сумма долга не раскрывается. По данным на момент публикации, Сергей Зверев не числится в списках должников на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировой суд в Москве взыскал с актрисы Ларисы Гузеевой долг по коммунальным платежам.

Ранее сообщалось что на певца Тимати подали в суд за неоплату коммунальных услуг.

Между тем сестра двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой опровергла информацию о задолженности спортсменки за коммуналку.