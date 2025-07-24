Netflix расторг контракт на 135,7 млн долларов с принцем Гарри и Меган Маркл

Tекст: Ирма Каплан

Стриминговый гигант Netflix не будет продлевать контракт с принцем Гарри и Меган Маркл, когда он истечет в сентябре, из-за «огромной потери доходов», пишет Standard со ссылкой на источники.

Руководители считают, что, хотя первый документальный сериал Сассексов «Гарри и Меган» поначалу собрал «самые сливки», контент пары со временем стал слабее.

Лайфстайл-шоу Меган «С любовью, Меган» не смогло попасть даже в топ-300 лучших программ Netflix за первую половину 2025 года, а документальный фильм Гарри «Поло» за шесть месяцев посмотрели всего 500 тыс. человек.

Боссы Netflix недовольны и тем, что Меган, как всегда, делает свой бренд стиля жизни «приоритетным», и не хотят играть в нем вторую скрипку. По словам инсайдера, сделка заключена и отработает свое, продолжения не будет. Netflix считает, что они получили от пары все, что могли.

Источник добавил, что Сассексы и Netflix, которые подписали соглашение в 2020 году, решили расстаться по-тихому и не делать публичных заявлений.

«Все просто идет своим чередом. Но для Гарри это будет особенно тяжелым ударом. Это огромная потеря доходов», – сказал источник.

Есть информация, что стриминговая платформа Paramount+ заинтересована в сотрудничестве с парой, которая, возможно, рассмотрит это предложение, если появится подходящий проект.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представители короля Великобритании Карла III и принца Гарри провели неформальные переговоры, которые рассматриваются как первый шаг на пути к примирению королевской семьи.