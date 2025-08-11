  • Новость часаРоссийские войска выбили ВСУ из административных зданий шахты «Краснолиманская»
    Европа пытается вмешаться в диалог России и США
    Северо-Балтийская восьмерка поддержала инициативу США по Украине
    Индия заявила о становлении сверхдержавой
    Захарова осудила заявления Японии о Курильских островах и действиях СССР
    Москва заявила о солидном арсенале ракет средней и меньшей дальности
    Рютте: Украине не следует юридически признавать потерю территорий
    Иран заявил о повторении Алиевым и Пашиняном ошибки Зеленского
    Шойгу предостерег от фальсификации выборов в Молдавии
    Определены даты начала и окончания учебного года
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).

    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Договор Баку и Еревана подменяет вирусный контент

    Это не ложь в чистом виде, это другая форма правды, когда реальность и ее репрезентация, «контент», меняются местами. Победителем становится не тот, кто добился урегулирования или победил физически, а тот, кто снял лучший кадр и создал самый вирусный контент.

    11 августа 2025, 10:15 • Новости дня

    Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Очередных два вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены на подлете к Москве, после чего на месте происшествия началась работа экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram-канале , что еще два беспилотных летательных аппарата были уничтожены при подлете к Москве.

    Обломки беспилотников упали на различных участках, после чего на место происшествия незамедлительно прибыли специалисты экстренных служб.

    Ранее Собянин сообшал, что силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника на подлете к Москве.

    За ночь над Россией нейтрализовали 32 украинских дрона, среди которых были два БПЛА над Московским регионом.

    10 августа 2025, 19:01 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам

    Военный эксперт Онуфриенко: Даже несколько дней срыва коммуникаций усложнит оборону ВСУ

    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия продолжает наступление на приграничные регионы Украины. Удары по логистическим центрам помогут развить уже достигнутые успехи за счет разрыва цепи фронтовых поставок ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее на Украине сообщили о взрывах в городе Синельниково (Днепропетровская область).

    «Днепропетровская область сама по себе является важным с логистической точки зрения регионом на Украине. Через данную территорию проходит большое количество путей, обеспечивающих связь тыла и фронта. Именно за счет этих земель поддерживается боеспособность ВСУ на линии боевого соприкосновения», – рассказывает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Что касается станции Синельниково, то она представляет собой большой транспортный узел, принимающий ежедневно большое количество составов с армейскими припасами. Именно поэтому данный пункт и был выбран Россией в качестве основной точки удара. Задача состояла в разрыве снабжения фронта противника», – пояснил он.

    «Сейчас ВС РФ ведут достаточно успешное наступление. В этой связи лишение ВСУ возможности пополнить ресурсы – важный компонент развития наших достижений. Конечно, обстрелы железнодорожной инфраструктуры имеют значимый минус: восстановить нанесенный ущерб относительно просто», – продолжает собеседник.

    «Тем более, речь идет о крупном логистическом пункте, который всю свою историю жил исключительно за счет обслуживания проходящих поездов. Соответственно, здесь много ремонтных составов, бригад. Они способны в кратчайшие сроки «залатать» образовавшиеся дыры. То есть разрыв коммуникаций продлится всего лишь несколько суток. Но и это время критически важно», – заключил Онуфриенко.

    Ранее на Украине сообщили о взрывах в городе Синельниково (Днепропетровская область). В частности, массированному удару подверглась железнодорожная инфраструктура населенного пункта. По предварительным данным, в районе атаки произошло не менее 20 мощных взрывов, пишет «Газета.ru».

    Кроме того, часть ракет попала по энергообъектам, в частности по электроподстанции города. К настоящему моменту Минобороны данные атаки не подтвердило. Что касается самого Синельниково, то в этом городе на момент начала СВО проживало чуть менее 30 тыс. человек. Населенный пункт представляет собой крупный железнодорожный узел.

    В частности, он располагается на пересечении двух крупных магистралей: Донбасс – Криворожье и Москва – Симферополь. Его экономика также тесно связана с логистическим сектором. На территории города имеется большое число транспортных предприятий, деятельность которых направлена на обслуживание проходящих здесь составов.

    Это не первый удар ВС РФ по транспортной инфраструктуре Днепропетровской области. Так, ранее российская армия также поразила цели в крупном железнодорожном узле региона, который обеспечивал переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбассе.

    10 августа 2025, 12:15 • Новости дня
    Рар: Европа пытается загнать мирные инициативы РФ и США в тупик

    Политолог Рар: Европа надеется принудить Украину к продолжению боевых действий

    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа продолжает ошибочно считать, что Россия может проиграть в конфликте с Украиной. Брюссель не намерен вступать в прямой конфликт с Москвой, однако ЕС приложит все усилия, чтобы заставить Киев отказаться от признания новых территориальных реалий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили заявление о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Конфликт на Украине выходит из тупика: именно встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может привести к перемирию, началу конкретного переговорного процесса, к признанию новых территориальных реалий на Украине, а также к приостановке расширения НАТО на восток», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Глава Белого дома не желает геополитического поражения России в Европе. Ему необходимо экономическое сотрудничество с Москвой, а также исключение ее возможного военного союза с Пекином в будущем. Однако коллективное руководство Европы имеет совершенно противоположные мечты», – добавил он.

    «Лондон, Париж, Берлин, Рим, Мадрид, Варшава – все они стоят на позиции, что Россию нельзя поощрять приобретением новых территорий за счет Украины. Старый свет выступает за продолжение западной помощи Киеву. Поэтому ЕС косвенно призывает Трампа не идти ни на какие сделки с Москвой», – акцентирует собеседник.

    «Европейцы отчего-то думают, видимо, по странной инерции мышления, что Россия вот-вот проиграет. Соответственно, они планируют уговорить Владимира Зеленского не соглашаться на уступки в пользу РФ. При этом союз, скорее всего, откажет ВСУ в прямом вовлечении в конфликт. Столкновения с Москвой Брюссель хочет избежать», – считает эксперт.

    «В конечном счете, встреча Путина и Трампа в Аляске может столкнуться с противодействием со стороны ЕС и Киева, что может разгневать главу Белого дома. Однако европейцы пытаются всеми силами избежать подобного исхода. К сожалению, нас ожидает неделя больших неопределенностей», – заключил Рар.

    Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили совместное заявление по поводу переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. В подписанном Берлином, Парижем, Римом, Варшавой, Хельсинки и Лондоном документе отмечается, что страны Старого света якобы готовы поддержать дипломатические усилия США.

    Тем не менее, европейцы намерены продолжить оказание военной и финансовой поддержки Украине. Кроме того, государства Старого света выступают за введение новых ограничительных мер в отношении Москвы. Соответственно, ЕС также настаивает на предоставлении «прочных и надежных гарантий безопасности» для Киева.

    По мнению представителей ЕС, конструктивные переговоры якобы «могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», а нынешняя линия соприкосновения «должна стать отправной точкой переговоров». В то же время, изменение международных границ с применением силы называется «недопустимым».

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    11 августа 2025, 04:05 • Новости дня
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Северо-Балтийская восьмерка (NB8) заявила о готовности содействовать дипломатическому урегулированию украинского конфликта и поддержала инициативу США.

    Северо-Балтийская восьмерка, в которую входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония, опубликовала совместное заявление, передает РИА «Новости».

    В нем страны NB8 выразили поддержку инициативе США, направленной на прекращение конфликта на Украине и достижение устойчивого мира в регионе, «который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы».

    NB8 выразила готовность «внести свой дипломатический вклад в эту работу». При этом страны собираются продолжить «существенную военную и финансовую поддержку Украины».

    Дополнительно NB8 заявила о намерении продолжить применение и поддержку ограничительных мер в отношении России, связанных с конфликтом на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД стран Евросоюза планируют провести совещание в понедельник для обсуждения предстоящего саммита Вашингтона и Москвы. Глава внешнеполитического ведомства объединения Кая Каллас заявила, что любая сделка между Россией и США должна учитывать позиции Киева и Брюсселя.

    10 августа 2025, 12:57 • Новости дня
    ВС России уничтожили склады, бронетехнику и живую силу ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ, уничтожив склады, бронетехнику и более 300 украинских военных в нескольких регионах Украины.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвигаться в глубину обороны противника, нанося удары по силам и технике ВСУ, сообщает Telegram-канал МО. В районах населенных пунктов Искра и Александроград в Донецкой народной республике, а также Вороное, Ивановка, Новопетровское, Калиновское и Васильковка в Днепропетровской области поражены две механизированные бригады ВСУ, бригада морской пехоты и две бригады теробороны.

    По официальным данным, ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, танк, два бронетранспортера и 10 автомобилей. Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

    Группировка «Днепр» атаковала формирования ВСУ в районах Запорожской и Херсонской областей, в частности, три механизированные, одну горно-штурмовую, три бригады береговой обороны и одну бригаду теробороны. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, восемь автомобилей, четыре артиллерийских орудия, пять станций РЭБ и два склада материальных средств.

    Российские войска также нанесли удары по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, складам беспилотников большой дальности и пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 134 районах с помощью авиации, беспилотников, ракетных и артиллерийских средств.

    Системы ПВО России сбили две управляемые ракеты «Нептун», три управляемые авиабомбы, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 372 беспилотника самолетного типа. С начала спецоперации, по данным Минобороны России, уничтожено 665 самолетов, 283 вертолета, 76 185 беспилотников, 625 зенитных комплексов, 24 519 танков и бронемашин, 1584 боевые машины РСЗО, 28 360 артиллерийских орудий и 39 418 единиц специальной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Военные России также взяли под контроль село Поддубное в ДНР. Российские подразделения освободили поселок Предтечино в ДНР. Вооруженные силы России начали штурмовать ключевое укрепление ВСУ в Донбассе.

    11 августа 2025, 09:02 • Новости дня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Административные здания второго по величине угольного предприятия ДНР – шахты «Краснолиманская» – перешли под контроль российских военных, а подвоз резервов для ВСУ заблокирован, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Российские штурмовые подразделения выбили украинских военных с позиций, оборудованных в административных зданиях шахты «Краснолиманская» в ДНР. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что противник был вытеснен из этих зданий, а подразделения ВСУ сейчас находятся в районе террикона шахты. По данным силовых структур республики, подвоз резервов и провизии в этом квадрате для украинских войск полностью блокирован, передает ТАСС.

    Шахта «Краснолиманская» расположена недалеко от города Родинское и является вторым по величине угледобывающим предприятием в ДНР. Ежегодно здесь добывают до нескольких миллионов тонн угля, который используется в металлургической сфере.

    Ранее Кимаковский сообщал, что ВСУ повредили часть промышленной инфраструктуры шахты «Краснолиманская».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия начала битву за Красноармейск.

    10 августа 2025, 23:34 • Новости дня
    @ Официальный сайт Министерства здравоохранения Тульской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на Тульскую область погибли два человека, еще трое пострадавших доставлены в больницу, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

    «ВСУ продолжают атаковать Тульскую область», – сообщил Миляев в Telegram.

    Силами ПВО уничтожены 11 беспилотников. В результате удара ВСУ по одному из гражданских предприятий города Тула погибли два человека, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вблизи села Никольское Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Во дворе жилого дома в Саратовской области упал беспилотник, в результате чего погиб один человек.

    10 августа 2025, 22:11 • Новости дня
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Летевший на Москву беспилотный летательный аппарат сбит средствами ПВО, сообщил мэр Сергей Собянин.

    На месте обломков находятся сотрудники экстренных служб, сообщил Собянин в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областями. Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что из-за взрывной волны оказалось повреждено остекление балкона в многоэтажном доме.

    10 августа 2025, 15:38 • Новости дня
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные подразделения Южной группировки нанесли удары по объектам ВСУ на Константиновском направлении, уничтожив пункт управления БПЛА и узел связи.

    Расчеты БПЛА и артиллерии Южной группировки уничтожили важные объекты ВСУ на Константиновском направлении, передает РИА «Новости». Уточняется, что в районе Катериновки в ДНР расчет БПЛА 68-го гвардейского танкового полка обнаружил пункт управления беспилотниками украинских войск. По этому объекту был нанесен точный артиллерийский удар из орудия «Мста-Б», в результате чего пункт управления был уничтожен.

    Кроме того, в районе села Федоровка в ДНР бойцы разведывательного подразделения Южной группировки выявили узел связи 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. После сброса боеприпаса с квадрокоптера объект был ликвидирован, что лишило украинские войска на этом участке связи. В пресс-центре группировки отметили, что действия подразделений позволили нарушить управление и координацию ВСУ на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Подразделения России также освободили село Поддубное в ДНР. Военные России начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Российские подразделения также освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.

    10 августа 2025, 14:10 • Новости дня
    Политолог: Европа имитирует готовность к компромиссу в конфликте на Украине

    Политолог Козюлин: Для ЕС принципиально важно оказаться за столом переговоров с США и РФ

    @ Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа не может смириться с тем, что США и РФ готовы обсуждать конфликт на Украине без ее участия. Поэтому ЕС пытается имитировать согласие с компромиссным решением текущего кризиса, однако стоит им присоединиться к диалогу Москвы и Вашингтона – процесс обсуждения будет саботирован, сказал политолог Вадим Козюлин. Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили заявление о переговорах России и США.

    «Европа озабочена тем, что начинающийся переговорный процесс по вопросу урегулирования конфликта на Украине проходит без ее участия. Брюссель не может допустить, чтобы судьба Старого Света решалась без опоры на его мнение, поэтому ЕС пытается «вклиниться» в работу путем дипломатических ухищрений», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Одним из них и стало подписанное лидерами Европы заявление. На первый взгляд, оно кажется излишне компромиссным. Действительно, в документе имеются тезисы с осуждением России, присутствует в нем и постулирование намерений продолжить поддержку Украины. Однако главная идея текста – представление текущих территориальных реалий в качестве опорной точки для дальнейшего диалога», – отмечает он.

    «Это важное и конструктивное положение, которое призвано продемонстрировать Дональду Трампу готовность ЕС к реальному обсуждению проблемы. Тем не менее искренность Евросоюза вызывает довольно большие сомнения. На мой взгляд, речь идет о целенаправленном «замыливании глаз» США со стороны объединения», – рассуждает эксперт.

    «Для Брюсселя сейчас крайне важно непосредственно «застолбить» собственное место за столом переговоров. Сделать это можно путем демонстрации поддержки компромиссного решения. Однако когда Европа будет привлечена непосредственно к диалогу, ее лидеры тут же вернутся к изначальным воинственным тезисам», – говорит собеседник.

    «Получится ли у них реализовать данный план – непонятно. В принципе, Трамп уже показывал, что он готов обсуждать будущее Украины в двустороннем формате с Россией. ЕС не кажется ему важной частью этого разговора. Однако удастся ли ему добиться соблюдения договоренностей со стороны Киева при нежелании Брюсселя подчиняться указаниям Вашингтона – большой вопрос», – заключил Козюлин.

    Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили совместное заявление по поводу переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. В подписанном Берлином, Парижем, Римом, Варшавой, Хельсинки и Лондоном документе отмечается, что страны Старого Света якобы готовы поддержать дипломатические усилия США.

    Тем не менее европейцы намерены продолжить оказание военной и финансовой поддержки Украине. Кроме того, государства Старого Света выступают за введение новых ограничительных мер в отношении Москвы. Соответственно, ЕС также настаивает на предоставлении «прочных и надежных гарантий безопасности» для Киева.

    По мнению представителей ЕС, конструктивные переговоры якобы «могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», а нынешняя линия соприкосновения «должна стать отправной точкой переговоров». В то же время изменение международных границ с применением силы называется «недопустимым».

    11 августа 2025, 01:13 • Новости дня
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Два летевших на Москву БПЛА сбиты силами ПВО, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силы ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    После этого он сообщил, что «уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву».

    На месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал, что вечером в воскресенье средства ПВО также сбили беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву.

    10 августа 2025, 14:58 • Новости дня
    Штурмовики ВС России продвинулись на 18 км под Красноармейском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовые подразделения в районе Красноармейска в ДНР за последнее время смогли продвинуться более чем на 18 километров в сторону города, что позволяет перерезать важную линию снабжения украинских войск.

    О продвижении российских штурмовых групп сообщил заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона 110-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа с позывным «Купол», передает РИА «Новости». По его словам, в районе Покровска (украинское название Красноармейска) подразделение продвинулось более чем на 18 километров по направлению к городу.

    Красноармейск считается одним из ключевых узлов украинских войск на данном участке фронта в ДНР, а также важной частью всей оперативно-стратегической группировки «Хортица». Через этот населенный пункт осуществлялось снабжение гарнизонов Авдеевки и городов к западу от нее.

    Кроме того, Красноармейск остается одной из главных артерий снабжения северо-западной части республики, которая пока контролируется киевским режимом, наряду с направлением через Изюм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин рассказал о подготовке ВСУ к уличным боям в Красноармейске. ВСУ заминировали главный вентиляционный ствол шахты «Покровское» под Красноармейском. Дронщики российского спецназа вынудили подразделения ВСУ бежать с позиций под Красноармейском.

    10 августа 2025, 19:20 • Новости дня
    Синоптик рассказал о погоде во второй декаде августа в Москве

    Синоптик Леус: Вторая декада августа в Москве будет с дождями и прохладой

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице во второй декаде августа установится более прохладная и дождливая погода по сравнению с первой половиной месяца, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    В своем Telegram-канале он отметил, что температурная аномалия составит примерно минус полградуса от климатической нормы.

    Леус уточнил, что дневные температуры в этот период будут колебаться от плюс 19 до плюс 25 градусов. По его словам, первая половина декады будет более холодной, а вторая – немного теплее.

    По прогнозу специалиста, количество дождливых дней увеличится: осадки ожидаются в течение шести-восьми дней. «Дожди станут частыми гостями в столице», – подчеркнул Леус.

    В июле около трети месячной нормы осадков выпало в центре Москвы за сутки.

    10 августа 2025, 12:41 • Новости дня
    ВСУ оказались в клещах российских военных под Красноармейском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Красноармейска бойцы ВС России с севера берут украинские подразделения в оперативное окружение, усложняя снабжение войск Киева на этом направлении.

    Подразделения ВСУ оказались в клещах российских военных к северу от Красноармейска, передает РИА «Новости». Об этом сообщил заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона 110-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа с позывным «Купол».

    Боец в беседе с агентством отметил: «Наше подразделение планомерно продвигается с северного направления Покровска, перерезая украинскую группировку в клещи».

    Красноармейск остается одним из ключевых логистических пунктов для ВСУ на этом участке фронта, а также для всей оперативно-стратегической группировки «Хортица».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал три наиболее сложных участка фронта для украинской армии. Он также перевел обучение украинских военных в подземные помещения.

    10 августа 2025, 19:10 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении узла связи ВСУ в Северске

    Минобороны: ВС России уничтожили узел связи ВСУ в Северске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разведчики «Южной» группировки российских войск уничтожили пункт дислокации пехоты ВСУ в Северске Донецкой народной республики, сообщило Минобороны.

    Отмечается, что военнослужащие обнаружили место расположения пехоты ВСУ, подтвердили цель и нанесли точные удары по ней при помощи ударных FPV-дронов, передает РИА «Новости».

    В результате атаки была ликвидирована украинская пехота и разрушена инфраструктура управления противника. В министерстве также уточнили, что уничтожен узел связи ВСУ.

    В ведомстве подчеркнули, что поражение этой позиции позволит помешать противнику в управлении войсками и обороне на Северском направлении.

    Ранее российские бойцы уничтожили опорный пункт бригады «Эдельвейс» ВСУ в ДНР. Также сообщалось, что бойцы «Юга» уничтожили пункты связи и БПЛА ВСУ в ДНР.

    10 августа 2025, 23:57 • Новости дня
    @ Минобороны России

    Tекст: Антон Антонов

    В течение трех часов средствами ПВО сбиты 27 беспилотников самолетного типа в шести регионах, сообщило Минобороны России.

    В период с 20.00 мск до 23.00 мск 11 БПЛА были сбиты над территорией Тульской области, семь – над Брянской, пять – над Орловской, два – над Калужской, один – над Московским регионом, еще один – над Рязанской областью, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников на Тульскую область погибли два человека. Трое пострадавших доставлены в больницу. В Белгородской области в результате атаки FPV-дрона ВСУ на легковой автомобиль пострадал водитель.

