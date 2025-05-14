Против главы управления по делам миграции ростовского ГУ МВД завели дело

Tекст: Вера Басилая

Дело возбуждено по статьям о превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции в отношении начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Ростовской области и начальника одного из отделов управления, передает РИА «Новости».

Как сообщили в региональном Следственном комитете, фигуранты, зная, что 18 иностранных граждан не имеют сертификатов о владении русским языком, истории и знании законодательства, соответствующих требованиям, дали указание подчиненным не аннулировать их разрешения на работу. В результате, по данным следствия, были созданы условия для незаконного пребывания иностранцев на территории России.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным региональным управлением ФСБ. Ранее правоохранительные органы сообщили о задержании начальника управления Александра Мельникова.

Ранее в Краснодарском крае выявили преступную группу, организованную уроженцем Центральной Азии, которая помогала мигрантам получать незаконные документы.

Бывшего начальника отделения полиции в Москве заподозрили в получении взятки за отказ принимать меры к нелегальным мигрантам.