Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.2 комментария
Против главы управления по делам миграции ростовского ГУ МВД завели дело
Следственные органы возбудили уголовное дело против начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Ростовской области и начальника одного из отделов за незаконную миграцию, сообщили в СУ СК по региону.
Дело возбуждено по статьям о превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции в отношении начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Ростовской области и начальника одного из отделов управления, передает РИА «Новости».
Как сообщили в региональном Следственном комитете, фигуранты, зная, что 18 иностранных граждан не имеют сертификатов о владении русским языком, истории и знании законодательства, соответствующих требованиям, дали указание подчиненным не аннулировать их разрешения на работу. В результате, по данным следствия, были созданы условия для незаконного пребывания иностранцев на территории России.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным региональным управлением ФСБ. Ранее правоохранительные органы сообщили о задержании начальника управления Александра Мельникова.
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