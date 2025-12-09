В Москве экс-подполковник МВД получил 15 лет колонии за взятки от мигрантов

В Москве бывший подполковник МВД осужден за фиктивную регистрацию мигрантов и взятки

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывший начальник отдела по вопросам миграции в ОМВД России по району Раменки Москвы приговорён к 15 годам колонии строгого режима за получение взяток на общую сумму более 1,5 млн рублей, сообщает ГСУ СК России по Москве. Уточняется, что преступления были совершены с 2017 по 2022 годы.

Суд установил, что экс-полицейский получал деньги за фиктивную регистрацию мигрантов на вверенной ему территории, действуя как лично, так и через посредников. По данным следствия, его коррупционная деятельность включала два эпизода вымогательства взяток в крупном размере.

Суд признал доказательства, собранные Кунцевским межрайонным следственным отделом, достаточными для вынесения обвинительного приговора. Помимо тюремного срока, экс-сотрудник полиции оштрафован на 15 млн рублей и лишён звания подполковника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Следственный комитет также раскрыл 234 коррупционных эпизода при стройках в Подмосковье с конфискацией более 1,2 млрд рублей имущества.

До этого следователи возбудили уголовное дело против начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Ростовской области и начальника одного из отделов за незаконную миграцию.

Кроме того, Дорогомиловский районный суд Москвы признал двух сотрудников ФТС виновными в получении взятки в особо крупном размере и назначил им 9 лет колонии.