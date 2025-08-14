Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.3 комментария
Офицеров ФТС осудили по делу о вымогательстве взятки в Киргизии
Дорогомиловский райсуд Москвы признал двух сотрудников ФТС виновными в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в инстанции.
Суд приговорил двух офицеров службы противодействия контрабанде наркотиков Главного управления ФТС России к девяти годам колонии строгого режима, передает ТАСС.
Дмитрий Паршин и Чингиз Медетов получили также штрафы, сумма которых не сообщается.
Обвинение указывало, что летом 2021 года в командировке в Киргизии офицеры потребовали взятку у местного жителя. Оба офицера не признали вину и настаивали на отсутствии состава преступления.
Из открытых данных известно, что Паршин ранее работал в оперативной службе Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской области и участвовал в специальной военной операции.
Ранее в Новосибирске осудили четырех бывших полицейских за вымогательство денег у предпринимателей. Суд назначил бывшим правоохранителям наказание в виде лишения свободы на сроки от восьми до 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима.
Также бывшего начальника автобронетанковой службы ЦВО Дениса Путилова признали виновным в получении взятки при исполнении оборонного заказа на сумму 10 млн рублей, его приговорили к восьми с половиной годам строгого режима