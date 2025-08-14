Офицеров ФТС осудили по делу о вымогательстве взятки в Киргизии

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд приговорил двух офицеров службы противодействия контрабанде наркотиков Главного управления ФТС России к девяти годам колонии строгого режима, передает ТАСС.

Дмитрий Паршин и Чингиз Медетов получили также штрафы, сумма которых не сообщается.

Обвинение указывало, что летом 2021 года в командировке в Киргизии офицеры потребовали взятку у местного жителя. Оба офицера не признали вину и настаивали на отсутствии состава преступления.

Из открытых данных известно, что Паршин ранее работал в оперативной службе Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской области и участвовал в специальной военной операции.

Ранее в Новосибирске осудили четырех бывших полицейских за вымогательство денег у предпринимателей. Суд назначил бывшим правоохранителям наказание в виде лишения свободы на сроки от восьми до 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Также бывшего начальника автобронетанковой службы ЦВО Дениса Путилова признали виновным в получении взятки при исполнении оборонного заказа на сумму 10 млн рублей, его приговорили к восьми с половиной годам строгого режима