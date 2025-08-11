Экс-главу автобронетанковой службы ЦВО Путилова осудили за взятку

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд признал бывшего генерал-майора Путилова виновным в получении взятки в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

По версии следствия, Путилов получил деньги, чтобы обеспечивать покровительство при исполнении контрактов между государственным заказчиком и предпринимателем Чудиновым по ремонту и обслуживанию военной техники.

Путилова приговорили к восьми с половиной годам строгого режима, лишили генеральского звания и запретили ему занимать руководящие должности в органах власти сроком на шесть лет.

Следствие установило, что сумма взятки составила 10 млн рублей, а условия контрактов фактически выполнены не были.

Ранее Бывшего советника отдела земельных правоотношений департамента имущественных отношений Минобороны Сергея Пастухова признали виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорили к четырем годам колонии.

До этого бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны Илью Тимофеева приговорили к девяти годам строгого режима по делу о взятке.