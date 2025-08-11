Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.0 комментариев
Экс-главу автобронетанковой службы ЦВО Путилова осудили за взятку
Бывший начальник автобронетанковой службы ЦВО Денис Путилов признан виновным в получении взятки при исполнении оборонного заказа на сумму 10 млн рублей сообщил Следственный комитет России.
Суд признал бывшего генерал-майора Путилова виновным в получении взятки в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
По версии следствия, Путилов получил деньги, чтобы обеспечивать покровительство при исполнении контрактов между государственным заказчиком и предпринимателем Чудиновым по ремонту и обслуживанию военной техники.
Путилова приговорили к восьми с половиной годам строгого режима, лишили генеральского звания и запретили ему занимать руководящие должности в органах власти сроком на шесть лет.
Следствие установило, что сумма взятки составила 10 млн рублей, а условия контрактов фактически выполнены не были.
Ранее Бывшего советника отдела земельных правоотношений департамента имущественных отношений Минобороны Сергея Пастухова признали виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорили к четырем годам колонии.
До этого бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны Илью Тимофеева приговорили к девяти годам строгого режима по делу о взятке.