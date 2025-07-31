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    Какие последствия будет иметь освобождение Часова Яра
    Эксперт назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра
    Лукашенко назвал Россию гарантом безопасности для Белоруссии
    Трамп заявил, что ему «нет дела до мертвой экономики» России
    Медведев ответил на «нервные высказывания» Трампа
    Для освобождения Часова Яра бойцы прошли 20 километров под артобстрелами
    Российская разведка при освобождении Часова Яра навязала ВСУ радиоигру
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    Китайские СМИ рассказали о реакции Запада на ответ Кремля Вашингтону
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Большая нефтяная игра продолжается, но уже не по правилам Трампа

    Реализация угроз Трампа в полном объеме представляет собой опасный сценарий. Он действительно может стать болезненным ударом по российской экономике, но только в том случае, если заставит ключевых партнеров Москвы полностью отказаться от ее нефти.

    4 комментария
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    9 комментариев
    31 июля 2025, 14:28 • Новости дня

    Вынесен приговор экс-чиновнику Минобороны Тимофееву по делу о взятке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывшему начальнику службы утилизации лавного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны Илье Тимофееву вынесли обвинительный приговор по делу о взяточничестве в особо крупном размере.

    Московский гарнизонный военный суд признал Тимофеева виновным по делу о взяточничестве. Тимофееву назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима, передает ТАСС.

    Суд постановил назначить Тимофееву штраф в размере 5,9 млн рублей и конфисковать у него сумму, соответствующую размеру взятки – 1,2 млн рублей.

    В декабре 2024 года следователи провели более 15 обысков в Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) Минобороны и по адресам сотрудников в рамках дела о злоупотреблении полномочиями.

    31 июля 2025, 08:58 • Новости дня
    В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ

    Силовики: в Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ

    В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные за время боевых действий в Часовом Яре ликвидировали самую крупную группу украинских войск за всю историю спецоперации, сообщил источник в силовых структурах России.

    «В битве за Часов Яр уничтожена, пожалуй, самая крупная группировка за всю историю спецоперации», – сказал собеседник ТАСС.

    Он пояснил, что численность личного состава группировки составляла тысячи человек.

    В четверг Минобороны сообщило об освобождении города Часов Яр в Донецкой народной республике.

    До этого сообщалось, что город Константиновка в ДНР взят в клещи, там ведутся ожесточенные бои, командиры ВСУ покинули населенный пункт.

    Несколькими днями ранее группировка «Восток» освободила Темировку в Запорожской области.

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    31 июля 2025, 09:39 • Новости дня
    Трамп в резком тоне призвал Медведева «следить за словами»

    Трамп в резком тоне призвал Медведева «следить за словами»

    Трамп в резком тоне призвал Медведева «следить за словами»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведев своими комментариями заходит на «очень опасную территорию».

    Трамп в социальной сети Truth Social посоветовал «бывшему президенту-неудачнику России» Медведеву следить за своими словами, передает РИА «Новости» .

    Президент США предупредил Медведева что «он заходит на очень опасную территорию».

    Ранее Медведев посоветовал Трампу и сенатору Линдси Грэму (внесен в список террористов и экстремистов) не решать, когда садиться России за стол переговоров.

    Кроме того, Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне.

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    31 июля 2025, 13:33 • Видео
    Макрон стал худшим

    Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

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    31 июля 2025, 08:43 • Новости дня
    Трамп заявил, что ему «нет дела до мертвой экономики» России
    Трамп заявил, что ему «нет дела до мертвой экономики» России
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнуют торгово-экономические связи между Россией и Индией, и нет дела до их «мертвых экономик».

    В Truth Social Трамп сообщил, что ему все равно до торговых отношений Индии с Россией, ему нет дела до их «мертвых экономик», передает РИА «Новости».

    По его словам, США очень мало торгуют с Индией, поскольку тарифы там самые высокие.

    «Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом», – следует из его публикации.

    Ранее Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом.

    Трамп заявил, что США планируют установить импортные пошлины в 25% на товары из Индии.

    Трамп заявил, что сомневается в эффективности стратегии санкций против России.

    В Кремле заявили, что российская экономика, несмотря на длительное давление санкций, продолжает устойчиво работать, и Россия выработала иммунитет к санкциям.

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    31 июля 2025, 10:07 • Новости дня
    Медведев ответил на «нервные высказывания» Трампа

    Медведев назвал нервной реакцию Трампа на свои слова

    Tекст: Вера Басилая

    Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале отметил нервную реакцию «грозного президента США» Трампа на свои слова. По его словам, такая нервозность говорит о том, Россия во всем права и будет идти своей дорогой.

    Комментируя слова Трампа про «мертвую экономику» Индии и России и «заход на опасную территорию», Медведев предложил вспомнить президенту США «его любимые фильмы про «ходячих мертвецов».

    «Пусть вспомнит так же то, как может быть опасна несуществующая в природе «мертвая рука», – написал Медведев.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведев своими комментариями заходит на «очень опасную территорию».

    Медведев посоветовал Трампу и сенатору Линдси Грэму (внесен в список террористов и экстремистов) не решать, когда садиться России за стол переговоров.

    Кроме того, зампред Совбеза Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне.

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    30 июля 2025, 22:28 • Новости дня
    На тайной встрече в Альпах Ермак обсуждал убежище для Зеленского

    Эксперт: Ермак присутствовал на встрече в Альпах по согласованию с Зеленским

    На тайной встрече в Альпах Ермак обсуждал убежище для Зеленского
    @ Kyodo/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса украинского президента Андрей Ермак присутствовал на секретной встрече в Альпах по согласованию с Владимиром Зеленским, заявил участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

    По словам Олейника, Ермак присутствовал на встрече с представителями США и Британии в Альпах с ведома Владимира Зеленского и представлял там интересы главы киевского режима и свои собственные, передает РИА «Новости».

    По его мнению, Запад ищет способы ослабить позиции Зеленского, считая увольнение Ермака несущественным, а уход самого Зеленского – большой проблемой.

    Эксперт также отметил, что сейчас Зеленский больше всего озабочен вопросом собственных гарантий безопасности. Он указал, что гарантию должны предоставить иностранные государства, и часто упоминается Британия как возможная страна убежища для Зеленского в случае его ухода с поста.

    Олейник не исключает, что возможна политическая рокировка между Зеленским и Залужным, но ключевым остается вопрос о гарантиях безопасности главе киевского режима.

    По его словам, американцам принципиально важно убрать Зеленского с позиции главы государства, при этом для них не так важно, кто займет его место, поскольку все претенденты будут зависимы от Запада и не смогут проводить самостоятельную политику.

    Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил о планах США «насильственно сменить» Владимира Зеленского на Валерия Залужного в ближайшее время.

    Служба внешней разведки сообщила, что представители США и Британии провели тайную встречу в Альпах, где обсуждалась возможная смена власти на Украине.

    Со стороны Киева на этой встрече присутствовали Андрей Ермак, Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) и Валерий Залужный.

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    30 июля 2025, 21:36 • Новости дня
    Британия отказалась вернуть Таджикистану награбленные сокровища «клада Окса»
    Британия отказалась вернуть Таджикистану награбленные сокровища «клада Окса»
    @ Manuel Parada Lopez de Corselas/wikipedia.org

    Tекст: Ольга Иванова

    Вопрос о передаче Таджикистану коллекции артефактов «клада Окса», вывезенной в Лондон британскими войсками в 1877 году, остается нерешенным, несмотря на многолетние переговоры.

    Британские музеи продолжают отказываться возвращать Таджикистану уникальные артефакты, обнаруженные в 1877 году в районе Тахти Сангин на Амударье, передает «Sputnik Ближнее зарубежье». Директор Агентства по охране исторического и культурного наследия Шерали Ходжазода сообщил, что переговоры по этому вопросу ведутся уже много лет, но стороны так и не достигли соглашения.

    Коллекция, известная как «клад Окса», включает около 200 предметов, среди которых монеты IV-II веков до н. э. После обнаружения клада британские войска, контролировавшие тогда территорию, вывезли артефакты в Лондон. Британские музеи считают коллекцию частью собственного наследия и не намерены возвращать ее Таджикистану.

    По словам Ходжазода, для республики возвращение сокровищ остается одним из приоритетных направлений работы, однако добиться прогресса в переговорах пока не удается. Он отметил: «Действительно, данный вопрос волнует многих долгие годы. Все это у нас на повестке».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, найденные у обломков в Карибском море монеты были отчеканены в 1707 году на Монетном дворе Лимы. Монеты подтвердили принадлежность сокровищ испанскому галеону «Сан-Хосе».

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    30 июля 2025, 17:52 • Новости дня
    Комика Хрусталева сняли с рейса Калининград - Москва за дебош
    Комика Хрусталева сняли с рейса Калининград - Москва за дебош
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущего и комика Дмитрия Хрусталева сняли с авиарейса, направлявшегося из Калининграда в Москву, из-за пьяного дебоша.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, Хрусталев находился в состоянии алкогольного опьянения, громко выражался нецензурной лексикой и оскорблял других пассажиров. Кроме того, он вступил в конфликт со стюардессой.

    Из-за произошедшего рейс был задержан, а в отношении Хрусталева составлен административный протокол.

    Хрусталев является актером, комиком и телеведущим, а также бывшим участником КВН и Comedy Club.

    Ранее бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после того, как он отказался пересесть с аварийного ряда на другое место, что привело к конфликту с бортпроводницей.

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    30 июля 2025, 20:38 • Новости дня
    Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом
    Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом
    @ Henning Von Jagow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Индии намерены принять меры для защиты своих национальных интересов после решения США ввести 25% пошлины на индийские товары.

    В индийском Минпромторге подчеркнули, что правительство предпримет все необходимые шаги для обеспечения своих национальных интересов и уделяет особое внимание защите фермеров, предпринимателей и малого бизнеса, передает ТАСС.

    В министерстве уточнили, что приняли к сведению решение президента США Дональда Трампа о пошлинах на индийские товары и сейчас изучают возможные последствия этого шага для двусторонней торговли.

    В ведомстве также напомнили, что Индия и США на протяжении последних месяцев проводили переговоры о заключении «справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного» торгового соглашения, и индийская сторона по-прежнему привержена этой цели.

    Ранее Трамп пригрозил Индии пошлинами в 25%.

    Он также сообщил, что Соединенные Штаты не станут откладывать введение таможенных пошлин для более чем десяти государств.

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    30 июля 2025, 22:29 • Новости дня
    Лукьянов рассказал о стратегиях стран БРИКС против пошлин Трампа

    Политолог Лукьянов: Каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику во взаимодействии со Штатами

    Лукьянов рассказал о стратегиях стран БРИКС против пошлин Трампа
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. На нее влияет уровень экономической взаимозависимости, который в каждом конкретном случае разный, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. В среду Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на индийские товары, а также назвал объединение БРИКС антиамериканским, поскольку оно пытается лишить доллар статуса глобальной валюты.

    «К каждой из стран БРИКС у Дональда Трампа свой набор претензий. Что касается Индии, то президента США раздражает уровень протекционистской защиты местного рынка. Глава Белого дома пытается добиться от других стран либо снижения барьеров на американские товары, либо повышения барьеров на их товары», – пояснил глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов, научный директор МДК «Валдай», профессор-исследователь НИУ ВШЭ.

    «В случае с Индией вопрос чисто экономический. С Бразилией ситуация другая – здесь имеется и политический подтекст. Так, Вашингтон в отношении страны хочет наложить штрафные пошлины за, как считает Трамп, плохое отношение к его другу – бывшему президенту Жаиру Болсонару. Это откровенное вмешательство во внутренние дела, в частности, в судебную сферу Бразилии», – поясняет он.

    В случае с ЮАР, напоминает Лукьянов, упреки Трампа связаны с гонениями и преследованиями белого населения. «В каждом случае – своя ситуация, но есть обобщающая угроза ввести против всех общий десятипроцентный тариф просто за то, что в БРИКС обсуждаются альтернативы доллару», – добавил спикер.

    Соответственно, каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику во взаимодействии со Штатами, потому что уровень взаимозависимости экономик тоже разный: «В случае с Китаем это один гигантский масштаб, а в случае с Южной Африкой – другой, существенно меньше. В общем, это не является единым процессом».

    Что касается России, то у президента США нет чисто экономических мер воздействия на Москву. «Трамп начал грозить стопроцентными пошлинами конкретно по поводу Украины. В данном случае это политическое требование. Торговля России с США, в общем-то невелика и это не входит в сферу приоритетов Белого дома», – заключил Лукьянов.

    В среду Нью-Дели пообещал принять меры для защиты национальных интересов после решения президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлины на индийские товары. По словам американского лидера, республика долгое время сохраняла одни из наиболее высоких тарифов на товары Штатов. При этом подготовка торгового соглашения между Вашингтоном и Нью-Дели пока не завершена.

    По его оценке, объединение БРИКС является антиамериканским, действует против доллара США. «Это, по сути, группа стран, которые против Соединенных Штатов. И Индия входит в нее, если вы можете в это поверить», – отметил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Китай согласовали продление тарифного перемирия и сохранение льгот на три месяца. Власти США также приняли решение о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент республики подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

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    31 июля 2025, 07:31 • Новости дня
    Лазарева заявила, что искренне радуется ударам по российским городам
    Лазарева заявила, что искренне радуется ударам по российским городам
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена в список иноагентов и в перечень террористов и экстремистов) заявила, что искренне порадовалась из-за ударов дронов по городам России.

    Лазарева в соцсетях заявила, что когда ее спросили, что она на самом деле чувствовала во время ударов по Белгороду, то искренне ответила, что порадовалась, передает РИА «Новости».

    «После этого в России меня признали оправдывающей терроризм и дали сколько-то лет условного срока», – добавила она.

    Ранее в Пресненский суд Москвы поступило новое дело в отношении Лазаревой по нарушению законодательства об иноагентах.

    Напомним, в декабре 2024 года Лазареву заочно осудили на шесть с половиной лет за пропаганду терроризма. Позднее Апелляционный военный суд подтвердил ей приговор.

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    31 июля 2025, 09:15 • Новости дня
    Освобождение Часова Яра обрушило оборону ВСУ на Константиновском направлении

    Кимаковский: Освобождение Часова Яра обрушило оборону ВСУ на Константиновском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оборона ВСУ на Константиновском направлении фактически рухнула после потери Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, освобождение Часова Яра приводит к обрушению обороны ВСУ на Константиновском направлении, передает ТАСС.

    Ранее Министерство обороны сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

    Как отметил источник в силовых структурах России, в Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

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    30 июля 2025, 15:57 • Новости дня
    Сальдо сообщил о мощном ударе по порту в Очакове на Украине
    Сальдо сообщил о мощном ударе по порту в Очакове на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска совершили ночную атаку на порт в Очакове, откуда ВСУ ранее пытались высадить десант на Тендровскую косу.

    Об ударе по порту в Очакове Николаевской области Украины сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, цель атаки стала площадка, откуда киевские силы недавно осуществили неудачную попытку десанта на Тендровскую косу.

    Сальдо отметил, что четыре катера ВСУ, отправленные на рейд, завершили операцию неудачно, назвав ее провалом для украинских военных.

    Он подчеркнул, что ответным ударом российские войска применили тяжелые реактивные системы залпового огня. «Громко. Жестко. Противник понес ощутимые потери», – заявил Сальдо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары были нанесены по установкам HIMARS в Николаевской области. Также были поражены склады с импортируемыми комплектующими. Кроме того, были атакованы точки базирования беспилотных катеров Вооруженных сил Украины.

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    30 июля 2025, 17:36 • Новости дня
    В Индии обнаружили у пациентки неизвестную ранее группу крови

    В Индии выявили уникальную группу крови CRIB у женщины из Колара

    В Индии обнаружили у пациентки неизвестную ранее группу крови
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Врачи в Индии впервые выявили у 38-летней пациентки из Колара уникальный антиген крови CRIB, не зарегистрированный ранее ни в одной стране мира.

    Медики в индийском округе Колар обнаружили у 38-летней женщины уникальную группу крови, ранее не встречавшуюся в мировой медицинской практике, передает RT со ссылкой на The New Indian Express.

    Пациентка поступила в местную больницу для плановой операции на сердце, однако врачи столкнулись с трудностями при подборе донорской крови – ни одна из доступных доз не подходила.

    В результате специалисты приняли решение провести полномасштабное исследование. В публикации газеты отмечается: «Десять месяцев интенсивных исследований и молекулярных испытаний привели к открытию ранее неизвестного антигена группы крови, который теперь официально называется CRIB».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Британии родились восемь детей с ДНК от трех человек.

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    30 июля 2025, 22:41 • Новости дня
    В Москве умер князь Александр Трубецкой

    Tекст: Вера Басилая

    В возрасте 78 лет в Москве скончался князь Александр Трубецкой, он был потомком Трубецких и Голицыных, сообщили СМИ.

    Князь Александр Трубецкой скончался в Москве, передает «Царьград».

    На момент смерти ему было 78 лет. По имеющейся информации, Трубецкого госпитализировали 24 июля с проблемами дыхания.

    Александр Трубецкой родился 14 марта 1947 года в Париже в семье русских эмигрантов. Его отец, также носивший имя Александр Трубецкой, и мать, княгиня Александра Голицына, познакомились в эмиграции.

    Роды Трубецких и Голицыных ведут свое происхождение от князя Гедимина Литовского, который, в свою очередь, происходил от князя Владимира Красное Солнце. Дед Александра Александровича, Евгений Трубецкой, был философом и профессором юридического факультета Московского университета. Один из его братьев, Сергей Трубецкой, стал первым избранным ректором Московского университета.

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    30 июля 2025, 19:54 • Новости дня
    На Камчатке произошла серия мощных землетрясений в течение десяти минут
    На Камчатке произошла серия мощных землетрясений в течение десяти минут
    @ Сергей Лакомов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В течение чуть более 10 минут на Камчатке было зафиксировано пять землетрясений с магнитудой от 4,8 до 6,0, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

    Ссылаясь на данные камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, специалисты уточняют, что наиболее сильный толчок составил 6,0 балла, передает ТАСС.

    Эпицентр первого землетрясения магнитудой 5,0 находился в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 64,8 километра. Следующие подземные толчки магнитудой 4,8 произошли в 273 и 212 километрах от города на глубинах 10,8 и 66 километров соответственно. Четвертое землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в 230 километрах от Петропавловска-Камчатского, его очаг располагался на глубине 56,5 километра.

    Последнее и самое мощное землетрясение магнитудой 6,0 произошло в 402 километрах от города с очагом на глубине 33 километров. По информации сейсмологов, сведений об ощущаемости подземных толчков среди населения на данный момент не поступало.

    Ранее у побережья Камчатки зафиксировано новое землетрясение магнитудой 6,5, эпицентр находился на глубине почти 68 километров и в 178 километрах от Северо-Курильска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым мощным событием за всю историю наблюдений в этом регионе. Поднявшаяся после землетрясения волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что землетрясение на Камчатке показало высокую степень готовности региона к стихийным бедствиям.

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    Какие последствия будет иметь освобождение Часова Яра

    Крупный оперативный успех достигнут российскими войсками в зоне спецоперации – после многомесячных боев освобожден город Часов Яр. Почему ВСУ обороняли его с такой настойчивостью, какое значение имел этот город для украинской обороны – и какие последствия для хода боевых действий будет иметь установление контроля над ним? Подробности

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    Истребитель шестого поколения вбил клин между Германией и Францией

    Франция и Германия не могут договориться, кто будет главным в совместной разработке нового истребителя, из-за чего проект затягивается. Инициатива по созданию боевого самолета шестого поколения FCAS, начатая в 2018 году, теперь, скорее всего, завершится не к 2040-му, а ближе к 2050 году. Французская компания Dassault Aviation недовольна тем, что ей не дают достаточно полномочий. Эксперты считают, что работы по проекту продолжатся, но из-за разногласий истребитель станет намного дороже. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Макрон стал худшим

      Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

    • Зеленский и Ермак: обрушение режима

      Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

    • Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

      Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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