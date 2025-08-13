Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.2 комментария
Экс-полицейских из Новосибирска осудили за вымогательство
Калининский районный суд Новосибирска признал четырех бывших сотрудников полиции виновными в вымогательстве денег у предпринимателей, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Суд признал достаточными доказательства вины четырех бывших полицейских, которые в 2019, 2020 и 2022 годах вымогали взятки у предпринимателей, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
По данным следствия, они проводили контрольные закупки обуви и табачной продукции, изымали товар и требовали деньги за его возврат без проведения официальной проверки.
Сумма полученных взяток, согласно материалам дела, превысила 2 млн рублей. Суд назначил бывшим правоохранителям наказание в виде лишения свободы на сроки от восьми до 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима.
Осужденные также обязаны выплатить штрафы в размере от 4 до 15 млн рублей.
В январе в Ростовской области уволили инспекторов ДПС, вымогавших деньги у участника специальной военной операции.
В апреле 2022 года в том же регионе задержали 26 подозреваемых из числа сотрудников Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД по подозрению в получении взяток и вымогательстве.