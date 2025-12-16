Над Россией за ночь уничтожили 83 украинских беспилотника

Tекст: Алексей Дегтярёв

Над Брянской областью уничтожили 64 дрона, над Калужской – девять, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Над Смоленской областью уничтожили пять БПЛА, над Московским регионом – два, один из них летел на Москву.

Также два дрона уничтожили над Крымом. Еще один беспилотник нейтрализовали над Тверской областью.

Вечером в понедельник ВС России перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.