    Польский генерал хочет «сжечь Калининград» по личным причинам
    Минпросвещения порекомендовало даты зимних школьных каникул
    Europol предсказал беспорядки из-за роботов и атаки дронов в Европе
    Назван единственный собственник квартиры Долиной
    Совет ЕС объявил о бессрочной блокировке российских замороженных активов
    Задержанная во Франции россиянка Новикова сообщила о новых обвинениях
    Axios: США сочли прогрессом слова Зеленского о референдуме
    Эксперт: Заявлениями о выборах Зеленский затягивает переговоры и выпрашивает перемирие
    В Госдуме заявили о необходимости увеличить число уроков математики и русского языка
    Антон Крылов Антон Крылов Как долго будет разлагаться Евросоюз

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    13 декабря 2025, 11:25 • Новости дня

    Синоптик предсказал скорое исчезновение снежного покрова в Московском регионе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Снежный покров, сформировавшийся после недавнего снегопада в Московском регионе, не сохранится до Нового года, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Предстоящие три дня будут морозными, но малоснежными, и на высоту снежного покрова это не повлияет, сказал Леус, передает РИА «Новости».

    «А затем в регион вернутся оттепели, которые постепенно растопят это белое покрывало», – добавил он.

    По данным метеостанции ВДНХ, высота снежного покрова в Москве составляет всего два сантиметра, что не достигает и 15% от климатической нормы для середины декабря.

    На других метеостанциях города снег достигает двух-трех сантиметров, аналогичные показатели фиксируют в Новой Москве. В Подмосковье в среднем высота покрова варьируется от одного до трех сантиметров, лишь в Кашире она достигает шести сантиметров.

    Ранее Леус сообщал, что ночь с пятницы на субботу стала самой холодной с начала климатической зимы в Москве.

    11 декабря 2025, 18:25 • Новости дня
    Пашинян выложил видео из Москвы на фоне Лубянки под песню «Белые розы»
    @ nikol.pashinyan_pm

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в TikTok видео из Москвы на фоне здания Федеральной службы безопасности на Лубянке.

    В качестве музыкального сопровождения ролика он выбрал популярную советскую песню «Белые розы» группы «Ласковый май».

    СМИ сообщали, что самолету с премьером Армении пришлось изменить пункт назначения из-за введения сигнала «Ковер» в Москве ночью.

    12 декабря 2025, 08:15 • Новости дня
    Пашинян проехал на велосипеде по центру декабрьской Москвы
    @ Nikol_Pashinyan_PM

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян устроил велопрогулку по центру Москвы, выбрав маршрут по Моховой улице рядом с Манежем.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокатился на велосипеде по центру столицы России, передает РИА «Новости». Он выбрал для своей велопрогулки маршрут по Моховой улице, проехав вдоль Манежа.

    Во время поездки глава армянского правительства был в спортивных очках и защитном шлеме. Сам Пашинян опубликовал видео этого события в своем Telegram-канале.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в TikTok видео из Москвы на фоне здания Федеральной службы безопасности на Лубянке.

    Пашинян прибыл в Россию для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

    Пассажирский самолет с Пашиняном изменил маршрут из-за введения сигнала «Ковер» в Москве ночью.

    12 декабря 2025, 20:11 • Видео
    Европа приняла плохое решение по деньгам России

    Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    11 декабря 2025, 02:58 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве с полуночи уничтожено 30 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает в Telegram-канале об уничтожении дронов на подлете к столице. С полуночи их число достигло 30 БПЛА, один, 31-й дрон, был уничтожен за несколько минут до полуночи.

    «Отражена атака ещё семи беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил он в 2.44 ночи.

    Собянин отметил, что за час, с 2.20 до 3.10 силы ПВО нейтрализовали 15 дронов по пути к городу.

    Напомним, столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили   полеты, как и в аэропорту Шереметьево. Подмосковный Жуковский так же временно приостановил выпуск и прием рейсов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды.


    11 декабря 2025, 10:52 • Новости дня
    На подлете к Москве сбиты 37 дронов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны сбили еще три дрона, летевших на столицу, сообщил глава города Сергей Собянин в четверг.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, указал мэр города в своем Telegram-канале.

    Согласно опубликованным Собяниным данным, всего после полуночи сбито 37 БПЛА, летевших на Москву.

    За некоторое время до этого Собянин сообщал о трех других дронах, уничтоженных на подлете к Москве.

    С полуночи над Московским регионом сбили 40 украинских БПЛА, из них 32 таких летели на столицу.

    11 декабря 2025, 09:19 • Новости дня
    Атака беспилотников помешала посадке 40 самолетов в аэропортах Москвы
    Атака беспилотников помешала посадке 40 самолетов в аэропортах Москвы
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минувшей ночью свыше 40 рейсов перенаправили из Москвы в другие города из-за временных ограничений на прием воздушных судов.

    Причиной перенаправления стали введенные ночью ограничения на прием и отправку бортов, передает ТАСС.

    Ограничительные меры были введены около часа ночи, а сняты только в 07:59 мск.

    Во Внуково не смогли принять 20 самолетов, которые вынужденно приземлились в Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Екатеринбурге и Тбилиси. Домодедово перенаправило 12 воздушных судов в Уфу, Саратов, Казань и Нижний Новгород. Один из самолетов, летевший из Аддис-Абебы, временно совершил посадку в Варшаве.

    Шереметьево не приняло порядка 13 рейсов, часть которых направили в Петербург, Нижний Новгород, Казань и Астрахань. Еще два самолета совершили временную посадку в других московских аэропортах. В Жуковском не приняли три рейса, которые были перенаправлены в Самару и Нижний Новгород, а сам аэропорт принял два борта, изначально направлявшихся в иные столичные авиагавани – один пассажирский и один грузовой.

    Напомним, «Аэрофлот» поменял расписание рейсов из-за ограничений на полеты в московских аэропортах. Аэропорт Пулково принял часть самолетов, которые изначально направлялись в Москву. Столичные воздушные гавани отменяли и переносили десятки рейсов на фоне атак беспилотников.

    В одном лишь Шереметьево задержались 23 рейса, 19 самолетов ушли на запасные аэродромы.

    За ночь над Московским регионом уничтожили 40 БПЛА, из них 32 летели на саму Москву.

    12 декабря 2025, 05:59 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении четырех БПЛА над Москвой

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Москвы силы ПВО уничтожили четвре украинских беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    О ликвидации сначала одного, а затем еще трех вражеских дронов, летевших на Москву, сообщил в своем канале в Max мэр города Сергей Собянин, передает ТАСС.

    По его словам, обломки уничтоженных беспилотников упали, и на месте происшествия оперативно работают экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО уничтожили группу украинских беспилотников, которые атаковали два приграничных региона.

    В селе Мариновка в ЛНР мужчина получил осколочные ранения из-за атаки украинских беспилотников на частное подворье.

    За шесть часов средства противовоздушной обороны России уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    12 декабря 2025, 09:16 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили восьмой с полуночи беспилотник
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны уничтожили седьмой и восьмой по счету с полуночи беспилотники на подлете к столице, сообщил глава города Сергей Собянин.

    На месте падения фрагментов работают специалисты экстренных служб, указал мэр города в своем Telegram-канале.

    До этого Собянин сообщал о шестом сбитом БПЛА на подлете к Москве. Незадолго до этого на подлете к городу уничтожили другой БПЛА.

    Минобороны информировало, что ночью над Московским регионом сбили четыре БПЛА.

    11 декабря 2025, 01:10 • Новости дня
    Три дрона ВСУ уничтожены на подлете к Москве силами ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о трех дронах ВСУ, уничтоженных на подлете к столице силами ПВО.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Спустя 15 минут столичный градоначальник добавил, что на подступах к городу сбит еще один дрон.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на подлете к Москве силами ПВО ликвидирован дрон ВСУ, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. После чего добавил о еще одном БПЛА.

    При этом российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды.

    11 декабря 2025, 13:49 • Новости дня
    Свыше 650 рейсов в московском авиаузле отменили или задержали

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В московских аэропортах временные ограничения привели к задержке, отмене и перенаправлению более 650 рейсов, отмены и задержки происходили на фоне сообщений о массированной атаке дронов.

    Более 650 рейсов были отменены, задержаны или перенаправлены в аэропортах московского авиаузла на фоне введенных ограничений, сообщает РИА «Новости».

    Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились после полуночи в аэропорту Шереметьево, а затем около часа ночи в Внуково и Домодедово, и ближе к двум часам ночи в Жуковском.

    Сообщается, что к 8.00 мск ограничения во всех аэропортах были сняты, однако утром они вновь вводились во Внуково и Домодедово. К 13.10 мск действие ограничений отменили во всех воздушных гаванях столичного региона.

    Некоторые авиакомпании, включая «Аэрофлот», «Россию» и «Победу», объявили о корректировке расписания и предупредили о возможных задержках и отменах рейсов.

    В ночь со среды на четверг свыше 40 рейсов перенаправили из Москвы в другие города из-за атак БПЛА.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что на подлете к городу с полуночи сбили 37 беспилотных летательных аппаратов. Позже он сообщил о еще одном сбитом дроне.

    10 декабря 2025, 19:07 • Новости дня
    Москвич получил 18 лет за убийство женщины четверть века назад

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    18 лет колонии получил житель Москвы за убийство женщины, совершенное совместно с приятелем при распитии алкоголя 25 лет назад, сообщили в прокуратуре столицы. 

    Суд в Москве приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство женщины в 2000 году, передает столичная прокуратура. Преступление произошло на улице Челябинской, где 23 ноября 2000 года под окнами дома нашли тело 30-летней женщины с многочисленными травмами.

    Расследование было возобновлено спустя годы после изучения материалов дела в прокуратуре, в результате чего были установлены личности обоих подозреваемых.

    По данным прокуратуры, в квартире дома погибшая вместе с двумя знакомыми мужчинами распивала спиртное. Между ними возник конфликт, после чего женщину избили, душили, нанесли множественные удары молотком и ножом, а затем выбросили из окна седьмого этажа, когда она еще была жива.

    Суд признал одного из фигурантов виновным в убийстве. Но решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Второй фигурант преступления скончался, в связи с чем уголовное преследование в его отношении прекратили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 29 ноября в Москве удалось раскрыть жестокое убийство девушки спустя 27 лет после преступления благодаря современной экспертизе.

    В столице днем ранее также раскрыли убийство милиционера и его супруги через 26 лет после трагедии, обвиняемым стал бывший сослуживец погибшего.

    Следственный комитет раскрыл убийство женщины и ребенка 2015 года в центре Москвы, задержан подозреваемый, который после совершенного преступления скрывался за границей.

    11 декабря 2025, 02:15 • Новости дня
    Мэр Москвы сообщил о десяти уничтоженных на подлете к городу дронах

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале о десяти уничтоженных силами ППО на подлете к городу дронах ВСУ, которые удалось перехватить за час.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 2.19 ночи.

    До этого с 1.22 до 2.22 были сбиты пять дронов. По состоянию на 2.22 ночи, над Москвой ликвидированы 16 БПЛА.

    Напомним, столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили   полеты, как и в аэропорту Шереметьево.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды.


    11 декабря 2025, 14:31 • Новости дня
    Forbes: Москва вошла в число лучших городов мира для туризма
    @ Vyacheslav Nemyshev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва смогла вывести свою туристическую отрасль на новый уровень, несмотря на многочисленные санкции, благодаря чему российская столица стала одним из лучших городов мира по развитию туризма, пишет журнал Forbes.

    Москва выходит на ведущие позиции среди мировых городов в сфере туризма, несмотря на введённые санкции, пишет ТАСС со ссылкой на статью колумниста Forbes Уэсли Александра Хилла.

    «Москва смогла вывести свою туристическую отрасль на новый уровень, несмотря на многочисленные санкции», – отметил Хилл.

    Эксперт обратил внимание, что город успешно перестраивает стратегию развития туризма, что способствует росту потока иностранных гостей. Только в 2023 году Москву посетили более 2,3 млн иностранных туристов из разных стран.

    Forbes подчеркивает, что российская столица стала самой востребованной для гостей из Китая, опередив даже Японию. Такой результат стал возможен благодаря инициативам, реализуемым местными властями для повышения привлекательности города, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас Москва – наиболее популярное направление в сфере внутреннего туризма для коротких путешествий. В этом плане столицу предпочитают 19% путешественников.

    В 2024 году столицу посетили 26 млн человек, это вдвое больше, чем численность ее населения. Москва формирует 14% общего туристического потока по России и занимает почти половину иностранных поездок.

    В частности, например, туристы из Китая проявляют особый интерес к московским театрам, фестивалям и историческим местам, выделяя возможности для создания ярких фотографий в столице, сообщил председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.


    11 декабря 2025, 19:45 • Новости дня
    Суд отказал «Битцевскому маньяку» в переводе из колонии ближе к Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшему столичному серийному убийце Александру Пичушкину вновь отказали в переводе из северной колонии, несмотря на его неоднократные апелляции.

    Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу Александра Пичушкина, известного как «Битцевский маньяк», на отказ в его переводе из исправительной колонии «Полярная сова» в более близкую к Москве колонию, передает РИА «Новости». Решение Замоскворецкого суда Москвы осталось в силе, а требования пожизненно осужденного были вновь отклонены.

    Пичушкин участвовал в заседании по видеосвязи из колонии и вновь просил рассматривать дело в закрытом режиме из-за внимания прессы, однако суд отказал ему в этой просьбе. На слушании он также настаивал на отмене предыдущего решения и вынесении нового судебного акта в свою пользу. Представитель ФСИН, в свою очередь, потребовал сохранить ранее принятое решение без изменений.

    Александру Пичушкину сейчас 51 год, он отбывает пожизненное заключение с 2008 года в колонии особого режима. В 2006 году его задержали после продолжительных поисков, а затем признали виновным в 48 убийствах и трех покушениях на убийство. Сам Пичушкин заявлял, что количество его жертв составляет 60, и он намеревался довести эту цифру до 64.

    Это уже не первая жалоба Пичушкина. В августе суд отклонил его жалобу на перевод из колонии «Полярная сова» ближе к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Пичушкин потребовал компенсацию в 100 тыс. рублей от ФСИН за отказ Замоскворецкого суда Москвы перевести его и выплатить деньги за «моральные страдания».

    А в апреле Пичушкин заявил о готовности признаться еще в 11 убийствах, совершенных в Северном Бутово, после 17 лет заключения.


    11 декабря 2025, 21:54 • Новости дня
    Пассажиры отмененного рейса Шарм-эль-Шейх – Москва оказались в Петербурге

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажирам, чей рейс из Шарм-эль-Шейха перенаправили в Петербург из-за ограничений в Москве, выдали багаж и предложили искать транспорт до столицы самим.

    Рейс 4S 3313 из Шарм-эль-Шейха был перенаправлен в Петербург из-за введенных ограничений на полеты в московском регионе, передает пресс-служба аэропорта Пулково. Самолет приземлился в аэропорту Пулково в пять утра по московскому времени как запасной вариант. Первоначально пассажиры ожидали, что после открытия аэропорта в Москве они смогут вылететь дальше.

    Однако после повторного закрытия воздушного пространства московского региона в 9:55 экипаж объявил об отмене рейса. Пассажиров выводили с борта по группам и на автобусах доставляли в терминал, завершив высадку к 11:20. После этого люди получили багаж.

    Авиакомпания предложила пассажирам приобретать новые билеты до Москвы самостоятельно любым удобным способом, после чего им пообещали последующую компенсацию транспортных расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью более 40 рейсов перенаправили из Москвы в другие города из-за временных ограничений на прием воздушных судов.

    Компания «Аэрофлот» скорректировала свое расписание из-за введенных ограничений в аэропортах Москвы.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО за ночь сбила 30 беспилотников, а один дрон ликвидировали за несколько минут до полуночи.

    На время атаки дронов аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковный Жуковский приостановили полеты и прием рейсов на время атаки дронов.


    10 декабря 2025, 14:27 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили пятый за день дрон

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону российской столицы, сообщил глава города Сергей Собянин.

    На месте падения фрагментов дрона работают специалисты экстренных служб, указал градоначальник в своем Telegram-канале.

    Напомним, в среду утром дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа. Из них пять сбили в Московском регионе. Глава Москвы Сергей Собянин сообщал, что четыре дрона летели непосредственно в сторону столицы.

    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней

    Главы самых популярных партий Британии и Франции встретились, чтобы договориться о совместных действиях после взятия власти. Победа сторонников Марин Ле Пен и Найджела Фараджа на выборах кажется неотвратимой, тем более что этого теперь добиваются США. Однако России не стоит рассчитывать, будто Европа может измениться к лучшему. Подробности

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
