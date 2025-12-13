Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.12 комментариев
Синоптик Леус предсказал скорое исчезновение снежного покрова в Московском регионе
Снежный покров, сформировавшийся после недавнего снегопада в Московском регионе, не сохранится до Нового года, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Предстоящие три дня будут морозными, но малоснежными, и на высоту снежного покрова это не повлияет, сказал Леус, передает РИА «Новости».
«А затем в регион вернутся оттепели, которые постепенно растопят это белое покрывало», – добавил он.
По данным метеостанции ВДНХ, высота снежного покрова в Москве составляет всего два сантиметра, что не достигает и 15% от климатической нормы для середины декабря.
На других метеостанциях города снег достигает двух-трех сантиметров, аналогичные показатели фиксируют в Новой Москве. В Подмосковье в среднем высота покрова варьируется от одного до трех сантиметров, лишь в Кашире она достигает шести сантиметров.
Ранее Леус сообщал, что ночь с пятницы на субботу стала самой холодной с начала климатической зимы в Москве.