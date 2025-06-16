Генконсульство России решило помочь родственникам утонувшей на Пхукете россиянки

Tекст: Алексей Дегтярев

Генконсульство оказывает помощь родственникам россиянки, погибшей у одного из пляжей острова, в возвращении ее останков на родину, сообщил генконсул Егор Иванов, передает РИА «Новости».

Консульство получило уведомление о гибели гражданки России, 1984 года рождения, в результате утопления 12 июня 2025 года. Родным умершей предоставлено необходимое содействие для репатриации тела.

В местной полиции уточнили, что погибшую звали Юлия Родина, ей был 41 год.

Ранее о смерти подруги в Пхукете сообщала бодибилдерша Наталья Маркеленкова, она поясняла, что спортсменка попала в смертельное отбойное течение.