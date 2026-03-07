Сотни человек в Вене выступили против антироссийских санкций и поддержки Украины

Tекст: Мария Иванова

Акция стартовала у здания ведомства канцлера, после чего колонна направилась по центральным улицам города, передает РИА «Новости».

Люди несли красно-белые национальные флаги, били в барабаны и скандировали призывы к миру. Участники держали плакаты с критикой НАТО и лозунгами против коррупции на Украине.

Собравшиеся требовали не вовлекать республику в международные конфликты и сохранить нейтральный статус государства. Организаторы обратили внимание на игнорирование внутренних проблем ради финансирования Киева.

«Этому должен быть положен конец… Они выходят и говорят: 3 млрд евро для Украины, а австрийцы это все равно оплатят», – возмутился один из выступающих.

Активисты также осудили санкционную политику в отношении Москвы, которую ведут власти без учета мнения граждан. Организатор Мартин Руттер отметил, что подобные демонстрации проводятся регулярно уже более года.

По данным полиции, в мероприятии приняли участие до 200 человек. Предыдущая акция в начале февраля собрала около 300 сторонников нейтралитета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь Австрийской партии свободы Михаэль Шнедлиц потребовал отставки главы МИД республики из-за финансирования Украины.

В прошлом году демонстрация австрийского движения за мир ранее собрала сотни участников против милитаризации Евросоюза.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила властям Австрии об обязательстве сохранять вечный нейтралитет.