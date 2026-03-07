В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.6 комментариев
В Вене прошел митинг против помощи Киеву и антироссийских санкций
Сотни человек в Вене выступили против антироссийских санкций и поддержки Украины
Сотни протестующих прошли маршем по центру австрийской столицы, требуя прекратить экономическую войну с Россией и сохранить нейтралитет республики.
Акция стартовала у здания ведомства канцлера, после чего колонна направилась по центральным улицам города, передает РИА «Новости».
Люди несли красно-белые национальные флаги, били в барабаны и скандировали призывы к миру. Участники держали плакаты с критикой НАТО и лозунгами против коррупции на Украине.
Собравшиеся требовали не вовлекать республику в международные конфликты и сохранить нейтральный статус государства. Организаторы обратили внимание на игнорирование внутренних проблем ради финансирования Киева.
«Этому должен быть положен конец… Они выходят и говорят: 3 млрд евро для Украины, а австрийцы это все равно оплатят», – возмутился один из выступающих.
Активисты также осудили санкционную политику в отношении Москвы, которую ведут власти без учета мнения граждан. Организатор Мартин Руттер отметил, что подобные демонстрации проводятся регулярно уже более года.
По данным полиции, в мероприятии приняли участие до 200 человек. Предыдущая акция в начале февраля собрала около 300 сторонников нейтралитета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь Австрийской партии свободы Михаэль Шнедлиц потребовал отставки главы МИД республики из-за финансирования Украины.
В прошлом году демонстрация австрийского движения за мир ранее собрала сотни участников против милитаризации Евросоюза.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила властям Австрии об обязательстве сохранять вечный нейтралитет.