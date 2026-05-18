Стадо австрийских коров насмерть затоптало пенсионерку во время прогулки
Агрессивные животные атаковали пожилую супружескую пару на пастбище в общине Оберлиенц, в результате чего женщина скончалась, а ее муж получил тяжелые травмы.
Инцидент произошел в воскресенье в федеральной земле Тироль, передает ТАСС. Местные жители совершали прогулку по зоне выпаса скота, когда на них набросились около 50 животных.
«67-летняя австрийка умерла на месте от полученных травм. Ее 65-летний супруг получил тяжелые ранения, он был доставлен вертолетом в больницу города Инсбрук», – говорится в пресс-релизе полиции Тироля.
Причины происшествия пока не уточняются. Правоохранители подчеркнули наличие предупреждающих табличек на территории пастбища. По информации газеты Kronen Zeitung, пострадавшие могли недооценить исходящую от животных угрозу.
