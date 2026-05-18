Суд Испании освободил Шакиру от уплаты 55 млн евро
Испанская юстиция встала на сторону исполнительницы в споре с налоговой службой, отменив многомиллионные начисления и штрафы за 2011 год.
Национальный суд Испании признал недействительным требование налоговых органов страны о взыскании с певицы Шакиры более 55 млн евро за неуплату налогов в 2011 году, следует из постановления судебной инстанции, передает РИА «Новости».
«Национальный суд Испании удовлетворил обжалование певицей Шакирой постановления налогового агентства и Центрального административно-хозяйственного суда, касающегося подоходного налога и налога на имущество за 2011 год. Суд отменил налоговые начисления и штрафы, сумма спора по которым превышала 55 миллионов евро», – отмечается в документе.
Согласно вердикту, фискальное ведомство не смогло доказать факт пребывания артистки на территории Испании более 183 дней в течение спорного года. По испанским законам именно этот срок необходим для признания человека налоговым резидентом. Судьи установили, что Шакира находилась в стране только 163 дня.
Кроме того, налоговикам не удалось подтвердить, что в 2011 году центр экономических интересов и семейных связей звезды располагался в Испании. Суд особо отметил, что данное решение касается исключительно 2011 года, и последующие изменения в жизни певицы не имеют отношения к этому разбирательству.
Разбирательство за 2011 год стало частью масштабного противостояния 49-летней исполнительницы с испанскими фискальными органами. Ранее, в 2023 году, Шакира пошла на сделку с властями королевства, чтобы избежать суда по обвинению в неуплате 14,5 млн евро подоходного налога в период с 2012 по 2014 год. Тогда ей грозили тюремное заключение и крупный штраф.
