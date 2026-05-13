Создатель ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Белойван погасил крупный налоговый долг
Столичный арбитраж аннулировал претензии Федеральной налоговой службы на 86 млн рублей к Юрию Белойвану после полного погашения задолженности.
Арбитражный суд Москвы исключил из реестра требований кредиторов Юрия Белойвана претензии столичной инспекции ФНС №4 в размере около 86 млн рублей, передает РИА «Новости». Соответствующее решение было принято по заявлению финансового управляющего бизнесмена Вадима Дамаева. Он подчеркнул, что требование снято «в связи с его погашением вне рамок дела о банкротстве Белойвана».
Ранее столичный суд признал ресторатора банкротом в 2022 году, открыв процедуру реализации его имущества. Изначально процесс реструктуризации долгов инициировала налоговая служба из-за задолженности, превышающей 971 млн рублей.
Кроме того, в 2021 году Пресненский суд заочно арестовал находящегося в розыске предпринимателя по уголовному делу о неуплате налогов. Следствие считает, что бизнесмен намеренно скрыл активы компании для уклонения от взысканий. По данной статье ему грозит до семи лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы признал блогера Елену Блиновскую банкротом из-за крупной налоговой задолженности. Позже защита создательницы марафонов обжаловала данное судебное решение. Семья блогеров Чекалиных полностью выплатила государству долг по налогам в размере 504 млн рублей.