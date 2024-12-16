Блиновская обжаловала решение о банкротстве

Блонгер Блиновская обжаловала решение суда о банкротстве из-за долгов в 1,2 млрд рублей

Tекст: Мария Иванова

Блиновская обжаловала решение о своем банкротстве, сообщает РИА «Новости». В суде зарегистрирована апелляционная жалоба, поданная Блиновской. Ранее она сама инициировала процедуру банкротства, однако позже изменила решение, рассчитывая погасить долги своими силами.

Суд признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Общий размер долгов не указан, но в дело уже поступили заявления о включении требований кредиторов в реестр: от ФНС на сумму около 1,2 млрд рублей и банка ВТБ на 270 млн рублей. Эти требования пока не рассмотрены.

ФНС ранее проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы, выявив недоплату налогов в размере почти 918 млн рублей и начислив пени и штрафы на 227 млн рублей. Блиновская оспаривала это решение, но арбитражные суды всех инстанций ее иск отклонили.

По словам юриста Ивана Морозова, представляющего Блиновскую, она уже погасила часть задолженности, выплатив более 320 млн рублей. Он также отметил, что Блиновская пытается продать недвижимость, чтобы закрыть оставшийся долг. Слушания по делу об уклонении от уплаты налогов и других обвинениях продолжаются в Савеловском суде Москвы.

Напомним, Федеральная налоговая служба ликвидировала ИП Елены Блиновской после решения суда о признании ее банкротом.

Блиновская, признанная банкротом, все еще не погасила долг перед Федеральной налоговой службой, который превышает 1,2 млрд рублей с учетом пеней и штрафов.

Между тем на прошлой неделе Алексей Блиновский, муж блогера, подал апелляционную жалобу на решение суда о банкротстве жены.