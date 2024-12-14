Муж Блиновской обжаловал решение о банкротстве супруги

Муж блогера Елены Блиновской обжаловал решение суда о банкротстве супруги

Tекст: Мария Иванова

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской обжаловал решение суда о ее банкротстве, передает «РИА «Новости». Алексей Блиновский подал апелляционную жалобу в Арбитражный суд Москвы 6 декабря. Материалы дела будут переданы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

13 ноября суд признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации имущества. Общий размер ее неисполненных обязательств в решении суда не указан. Однако известно, что ФНС требует от Блиновской около 1,2 млрд рублей, а банк ВТБ – около 270 млн рублей.

Ранее ФНС проверила платежи Блиновской за 2019–2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 млн рублей. Кроме того, ей начислили пени и штрафы еще почти на 227 млн рублей. Представляющий Блиновскую юрист Иван Морозов сообщал, что она уже погасила более 320 млн рублей налоговой задолженности.

«На тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) – около 1,2 миллиарда рублей», – уточнял юрист. Блиновская пытается продать дом за 600-650 млн рублей, чтобы закрыть основной долг по налогам.

Сейчас Блиновская находится под судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 млн рублей, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. Банкротом могут признать и ее мужа Алексея. Сбербанк подал соответствующее заявление в арбитражный суд Ярославской области с требованиями на сумму свыше 7,5 млн рублей. Уголовное дело Блиновского, которого следствие считает пособником преступлений жены, выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с его участием в СВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФНС России ликвидировала ИП Блиновской в связи с признанием ее банкротом. Причем Елена Блиновская, признанная банкротом, все еще не погасила долг перед ФНС, который превышает 1,2 млрд рублей.

Межде тем муж Блиновской сменил деятельность в зоне спецоперации и перевелся в тыл ремонтировать беспилотники.



