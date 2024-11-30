Mash: Блиновский перевелся в тыл ремонтировать беспилотники

Tекст: Вера Басилая

Блиновский служил снайпером, но теперь он переведен в тыл, где занимается ремонтом беспилотников и помогает обучать неопытных солдат, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По словам сослуживцев, Алексей Блиновский служит в пятой отдельной мотострелковой бригаде, расположенной неподалеку от Курахово в Донецкой народной республике. На боевых заданиях в качестве снайпера он был всего несколько раз.

На новой службе он занимается техдооснащением, что включает в себя ремонт и обслуживание беспилотников, а также участие в тренировке новых бойцов.

Ранее адвокат Наталия Сальникова сообщила, что уголовное дело в отношении Алексея Блиновского о неуплате налогов приостановлено, и он продолжает нести службу по контракту.

СМИ сообщали, что Блиновский после прохождения курса подготовки стал снайпером и служит под Красногоровкой в Донецкой народной республике.

В сентябре его объявляли в розыск по делу о неуплате налогов в особо крупном размере.