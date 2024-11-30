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Блиновский перевелся в тыл ремонтировать беспилотники
Mash: Блиновский перевелся в тыл ремонтировать беспилотники
Муж обвиняемой в неуплате налогов блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский сменил деятельность в зоне спецоперации, перестал быть снайпером и перевелся в тыл ремонтировать беспилотники, сообщили СМИ.
Блиновский служил снайпером, но теперь он переведен в тыл, где занимается ремонтом беспилотников и помогает обучать неопытных солдат, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
По словам сослуживцев, Алексей Блиновский служит в пятой отдельной мотострелковой бригаде, расположенной неподалеку от Курахово в Донецкой народной республике. На боевых заданиях в качестве снайпера он был всего несколько раз.
На новой службе он занимается техдооснащением, что включает в себя ремонт и обслуживание беспилотников, а также участие в тренировке новых бойцов.
Ранее адвокат Наталия Сальникова сообщила, что уголовное дело в отношении Алексея Блиновского о неуплате налогов приостановлено, и он продолжает нести службу по контракту.
СМИ сообщали, что Блиновский после прохождения курса подготовки стал снайпером и служит под Красногоровкой в Донецкой народной республике.
В сентябре его объявляли в розыск по делу о неуплате налогов в особо крупном размере.