Посещая Астану, Бишкек, Душанбе или Ташкент, постоянно убеждаешься, какую пользу конфликт России и Запада приносит развитию республик Центральной Азии.0 комментариев
Стало известно о службе мужа Блиновской снайпером в ДНР
Mash: Алексей Блиновский прошел подготовку и служит снайпером под Красногоровкой в ДНР
Муж обвиняемой в неуплате налогов блогера Елены Блиновской Алексей после прохождения курса подготовки стал снайпером и служит под Красногоровкой в Донецкой народной республике, сообщили СМИ.
Блиновский получил в личное распоряжение снайперскую винтовку после успешного завершения программы обучения и в настоящее время служит в СВО под Красногоровкой в Донецкой народной республике, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Кроме того, Блиновский не только выполняет обязанности снайпера, но и помогает обучать новоприбывших бойцов.
Ранее Алексей Блиновский был объявлен в розыск за неявку к следователю и незнакомство с материалами дела, находясь в зоне СВО.
Также сообщалось, что Блиновский в ближайшее время прибудет в Москву для участия в следственных действиях, если его контракт с Минобороны будет признан законным.
Кроме того, поступали сообщения о задержании Блиновского в зоне спецоперации.