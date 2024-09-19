Суд о признании Блиновского банкротом отложили до установления его местонахождения

Tекст: Алексей Дегтярев

Заявление о признании Блиновского банкротом поступило 26 июня, кредитором числится ПАО «Сбербанк России», супруг блогера указан должником, сумма требований превышает 7,5 млн рублей, передает РИА «Новости».

Блиновский не присутствовал на заседании суда по рассмотрению обоснованности заявления.

Судья Виктория Белякова пояснила, что в инстанцию представлена противоречивая информация от должника, согласно одним данным, он находится в розыске, согласно другим – на воинской службе по контракту.

Представитель Блиновского пояснил, что его клиент находится на службе, а информация о задержании недостоверна.

Судебное заседание отложили, чтобы получить информацию о Блиновском у СК и Минобороны. Оно пройдет 17 октября.

Алексей Блиновский и его супруга Елена Блиновская обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 млн рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений своей жены.

Находящийся в зоне СВО Блиновский был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела.

Ранее источник сообщал, что Блиновский в ближайшее время прибудет в Москву для участия в следственных действиях. Если его контракт с Минобороны окажется законным, мужчина вернется на передовую СВО.

Вместе с тем поступали сообщения и о задержании Блиновского в зоне спецоперации.