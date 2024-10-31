Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.0 комментариев
Адвокат сообщила о прекращении розыска Блиновского
Уголовное дело в отношении Алексея Блиновского о неуплате налогов приостановлено, он продолжает нести службу по контракту, заявила его адвокат Наталия Сальникова.
Розыск Алексея Блиновского, супруга блогера Елены Блиновской, прекращен, уголовное дело в отношении него, связанное с неуплатой налогов, приостановлено, сказала Сальникова ТАСС. По ее словам, клиент продолжает нести службу по контракту.
Ранее Блиновский был объявлен в федеральный розыск за неявку к следователю. Он был задержан в зоне проведения специальной военной операции и доставлен в Москву для проведения следственных действий. Обвинения связаны с пособничеством уклонению от уплаты налогов.
СМИ сообщали, что Блиновский после прохождения курса подготовки стал снайпером и служит под Красногоровкой в Донецкой народной республике. В сентябре его объявляли в розыск.