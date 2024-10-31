Адвокат сообщила о прекращении розыска Блиновского

Tекст: Алексей Дегтярев

Розыск Алексея Блиновского, супруга блогера Елены Блиновской, прекращен, уголовное дело в отношении него, связанное с неуплатой налогов, приостановлено, сказала Сальникова ТАСС. По ее словам, клиент продолжает нести службу по контракту.

Ранее Блиновский был объявлен в федеральный розыск за неявку к следователю. Он был задержан в зоне проведения специальной военной операции и доставлен в Москву для проведения следственных действий. Обвинения связаны с пособничеством уклонению от уплаты налогов.

СМИ сообщали, что Блиновский после прохождения курса подготовки стал снайпером и служит под Красногоровкой в Донецкой народной республике. В сентябре его объявляли в розыск.