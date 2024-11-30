Юрист: Долг Блиновской перед налоговой остался непогашенным

Юрист: Долг Блиновской перед налоговой еще не погашен

Tекст: Мария Иванова

Долг Елены Блиновской перед налоговой службой остается непогашенным, несмотря на сообщения некоторых СМИ о его исчезновении из базы данных, сообщает РИА «Новости». Юрист блогера Иван Морозов подтвердил, что задолженность по-прежнему числится на едином налоговом счете.

Индивидуальное предпринимательство Блиновской было ликвидировано вследствие банкротства, но доступ к ее личному налоговому счету имеют только уполномоченные лица.

Суд признал Блиновскую банкротом 13 ноября и инициировал процедуру реализации ее имущества. В опубликованном решении суда сумма обязательств не указана, но известно, что Федеральная налоговая служба России является основным кредитором.

ФНС проверила налоговые платежи Блиновской с 2019 по 2021 год и обнаружила недоимку почти на 918 млн рублей, а также начислила пени и штрафы на 227 млн рублей, что привело к общим претензиям в размере более 1,1 млрд рублей. Блиновская пыталась оспорить это решение, но все инстанции арбитражных судов отклонили ее претензии. По состоянию на 2 октября она погасила более 320 млн рублей задолженности, оставив остаток основного долга в 587 млн рублей, а общий долг – около 1,2 млрд рублей.

На заседании 13 ноября Иван Морозов отметил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 млн рублей, чтобы закрыть налоговый долг до конца декабря.

В Савеловском суде Москвы проходят слушания по делу о ее уклонении от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей, легализации средств и неправомерном обороте платежей. Кроме того, Сбербанк требует признать банкротом мужа Блиновской, Алексея, с долгами на сумму свыше 7,5 млн рублей. Уголовное дело против Алексея Блиновского приостановлено, так как он находится в зоне СВО.

Арбитражный суд Москвы утвердил Марию Ознобихину финансовым управляющим по делу Блиновской.