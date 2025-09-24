Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.3 комментария
Напавшего на людей быка в Махачкале застрелили полицейские
В Махачкале полицейские обезвредили разъяренного быка, который нападал на прохожих и автомобили, одна женщина получила перелом, сообщили в региональном управлении МВД.
Быка заметили на улице Маяковского в Махачкале, животное представляло серьезную опасность для окружающих, нападая как на прохожих, так и на автомобили, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Владелец животного не смог самостоятельно усмирить быка и обратился за помощью к сотрудникам полиции.
Полицейские Кемран Исмаилов и Батдал Батдалов получили оперативное сообщение о ситуации во время патрулирования. После этого они решили применить табельное оружие.
Свалить быка удалось только после 12 выстрела.
В результате нападения пострадала женщина, которую бык сбил с ног, причинив ей перелом бедра. Пострадавшая была экстренно госпитализирована и прооперирована. Ее состояние оценивается как стабильное, она идет на поправку.
В августе в центре Люберец заметили бегающего быка внушительных размеров. Позднее его поймали владелец и специалисты.