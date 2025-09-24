Напавшего на людей быка в Махачкале застрелили полицейские

Tекст: Алексей Дегтярев

Быка заметили на улице Маяковского в Махачкале, животное представляло серьезную опасность для окружающих, нападая как на прохожих, так и на автомобили, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Владелец животного не смог самостоятельно усмирить быка и обратился за помощью к сотрудникам полиции.

Полицейские Кемран Исмаилов и Батдал Батдалов получили оперативное сообщение о ситуации во время патрулирования. После этого они решили применить табельное оружие.

Свалить быка удалось только после 12 выстрела.

В результате нападения пострадала женщина, которую бык сбил с ног, причинив ей перелом бедра. Пострадавшая была экстренно госпитализирована и прооперирована. Ее состояние оценивается как стабильное, она идет на поправку.

В августе в центре Люберец заметили бегающего быка внушительных размеров. Позднее его поймали владелец и специалисты.