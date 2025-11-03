Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.0 комментариев
Лидера группы «Ногу свело» Покровского уличили в сборе средств для ВСУ
Лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский* (признан иноагентом в РФ) организовал сбор денег для ВСУ во время выступлений в американских заведениях, исполняя композиции на английском языке, сообщает SHOT.
Доходы от концертов Покровского, проходящих в барах и ресторанах США, достигают нескольких тысяч долларов за каждый вечер, сообщает «Царьград» со ссылкой на SHOT. Эту информацию журналисты получили от источников на местах.
Покровский исполняет свои песни на английском языке, чтобы привлечь внимание американской публики и собрать средства для поддержки ВСУ. По данным SHOT, все полученные деньги музыкант направляет на финансирование украинских военных.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом