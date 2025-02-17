Лидер группы «Ногу свело» оштрафован за отказ указать статус иноагента

Суд в Москве оштрафовал лидера «Ногу свело» Максима Покровского за отказ указать статус иноагента в соцсетях

Tекст: Мария Иванова

Таганский суд Москвы оштрафовал лидера рок-группы «Ногу свело» Максима Покровского на 45 тыс. рублей. Нарушение связано с отказом музыканта указать статус иностранного агента в своих социальных сетяхсообщает ТАСС. Суд признал его виновным в административном правонарушении.

«Суд постановил признать виновным Покровского в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа 45 тыс. рублей», – сообщили в суде. Данная статья закона предусматривает ответственность за отказ размещать в постах в интернете статус иностранного агента.

Это первый случай привлечения Максима Покровского к ответственности по данной статье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский* и певица Земфира* Рамазанова не смогли добиться рассмотрения жалоб на отказ исключить их из реестра иноагентов.

Песни Максима Покровского, как следует из судебных документов, противоречат национальным интересам Российской Федерации.

В 2023 году Максима Покровского включили в реестр иноагентов.