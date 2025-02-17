Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.8 комментариев
Лидер группы «Ногу свело» оштрафован за отказ указать статус иноагента
Суд в Москве оштрафовал лидера «Ногу свело» Максима Покровского за отказ указать статус иноагента в соцсетях
Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский* (признан в РФ иноагентом) оштрафован Таганским судом Москвы на 45 тыс. рублей за отказ указать статус иноагента в социальных сетях.
Таганский суд Москвы оштрафовал лидера рок-группы «Ногу свело» Максима Покровского на 45 тыс. рублей. Нарушение связано с отказом музыканта указать статус иностранного агента в своих социальных сетяхсообщает ТАСС. Суд признал его виновным в административном правонарушении.
«Суд постановил признать виновным Покровского в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа 45 тыс. рублей», – сообщили в суде. Данная статья закона предусматривает ответственность за отказ размещать в постах в интернете статус иностранного агента.
Это первый случай привлечения Максима Покровского к ответственности по данной статье.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский* и певица Земфира* Рамазанова не смогли добиться рассмотрения жалоб на отказ исключить их из реестра иноагентов.
Песни Максима Покровского, как следует из судебных документов, противоречат национальным интересам Российской Федерации.
В 2023 году Максима Покровского включили в реестр иноагентов.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом