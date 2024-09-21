Верховный суд отказал Покровскому и Земфире в снятии статуса иноагентов

Эксперт заявил о полномасштабном военном конфликте Израиля с Ливаном

Политолог Ципис: Развитие конфликта Израиля с Ливаном зависит от действий Ирана

Tекст: Анастасия Куликова

«Взрывы пейджеров и раций «Хезболлы» и массированные атаки ЦАХАЛ по югу Ливана стоит рассматривать как этапы одной операции Тель-Авива. Сначала израильская сторона лишила шиитскую группировку средств связи, тем самым нарушив координацию внутри движения, а затем нанесла удары по складам и инфраструктуре формирований», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

Он напомнил, что накануне начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви одобрил военные планы, касающиеся северного направления. «Фактически речь идет о полномасштабном конфликте еврейского государства с Ливаном. Последует ли дальше наземная операция израильской армии, говорить пока трудно. Однако стоит ожидать, что Израиль продолжит эскалировать ситуацию на границе и «гнуть палку» настолько, насколько ему позволят это сделать», – считает собеседник.

По словам Циписа, тактика ЦАХАЛ заключается в прощупывании пределов терпения иранской стороны. «Чем дольше Тегеран не реагирует, тем более дерзко действует Израиль», – заметил он. Как полагает эксперт, именно от действий Ирана зависит, как дальше будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке. «Ключевой вопрос заключается в том, отдаст ли Исламская республика «Хезболлу» на растерзание Израиля или заступится за группировку», – пояснил аналитик.

Он допускает, что в итоге Тегеран останется в стороне. Ципис напомнил об убийстве главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, о ранении посла Ирана в Ливане Моджтабы Амани. «Ответа со стороны Ирана так и не последовало. Это заставляет склоняться в пользу версии о том, что Исламская республика не будет заступаться за «Хезболлу», – уточнил политолог.

Несмотря на то, что такой шаг станет ударом по репутации Тегерана, «в Иране готовы пойти на это». «Дело в том, что баланс сил в глобальной геополитике существенно изменился. Многие страны жертвуют своими прокси, потому что война перешла на другой уровень. В настоящее время происходит формирование новых мегаблоков. Иран, вероятно, склоняется к тому, что мелкие группировки становятся неактуальными», – заключил Ципис.

Ранее «Хезболла» и Израиль обменялись массированными ударами. Шиитское движение атаковало 17 позиций ЦАХАЛ на разных участках израильско-ливанской границы, сообщила пресс-служба движения. В течение четверга «Хезболла» атаковала казармы, опорные пункты и места скопления израильской армии. В группировке заявляли, что среди военных ЦАХАЛ есть потери.

Армия Израиля, в свою очередь, совершила серию атак на юге Ливана. Были поражены около 100 пусковых установок и объектов «Хезболлы». ЦАХАЛ также добавил, что еврейское государство «продолжит свои действия по ослаблению инфраструктуры и возможностей террористической организации «Хезболла».

Массированный обстрел территории Ливана со стороны Израиля начался накануне после того, как начальник генштаба Армии обороны страны Герци Халеви одобрил военные планы, касающиеся северного направления. Сообщалось о демонстративном пролете израильских истребителей над Бейрутом. Это произошло в то время, когда генсек движения «Хезболла» Хасан Насралла выступал с телеобращением в связи со взрывами электронных устройств. Он указал: уже сейчас речь идет о «состоянии войны».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что начало операции Израиля в Ливане грозит катастрофой. «Мы вновь призвали стороны к максимальной сдержанности, прекращению боевых действий. Готовимся к тесному взаимодействию с партнерами, чтобы снизить напряженность и стабилизировать военно-политическую обстановку», – отметила она.