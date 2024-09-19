Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?11 комментариев
МВД признало «противоречащими интересам России» песни Покровского
Специалисты МВД установили, что песни Покровского противоречат национальным интересам России
Песни лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского (признан иноагентом в России) противоречат национальным интересам Российской Федерации, следует из судебных документов.
В материалах указано, что в отношении Покровского поступали материалы в Минюст России в связи с его деятельностью иноагента, передает РИА «Новости».
Судом установлено, что музыкант «осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние», распространяет «антироссийские материалы», а также информацию СМИ-иноагентов и материалы украинских YouTube-каналов, в связи с чем Покровскому было отказано в удовлетворении жалоб о внесении его в реестр иноагентов.
Мосгорсуд утвердил решение, а затем апелляционный и кассационный суды также отказали Покровскому в жалобах.
Напомним, в августе этого года Покровский обжаловал в Верховном суде России отказ об исключении его из реестра иноагентов.
Минюст России включил Покровского в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Несколько лет назад музыкант переехал в США.
Против Покровского велось административное производство о дискредитации российской армии, но его прекратили весной 2023 года в связи с истечением сроков давности.