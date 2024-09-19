МВД признало «противоречащими интересам России» песни Покровского

Специалисты МВД установили, что песни Покровского противоречат национальным интересам России

Tекст: Вера Басилая

В материалах указано, что в отношении Покровского поступали материалы в Минюст России в связи с его деятельностью иноагента, передает РИА «Новости».

Судом установлено, что музыкант «осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние», распространяет «антироссийские материалы», а также информацию СМИ-иноагентов и материалы украинских YouTube-каналов, в связи с чем Покровскому было отказано в удовлетворении жалоб о внесении его в реестр иноагентов.

Мосгорсуд утвердил решение, а затем апелляционный и кассационный суды также отказали Покровскому в жалобах.

Напомним, в августе этого года Покровский обжаловал в Верховном суде России отказ об исключении его из реестра иноагентов.

Минюст России включил Покровского в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Несколько лет назад музыкант переехал в США.

Против Покровского велось административное производство о дискредитации российской армии, но его прекратили весной 2023 года в связи с истечением сроков давности.