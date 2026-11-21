Москвич получил 20 лет колонии за изнасилование дочерей сожительницы

СК: Москвич получил 20 лет колонии за изнасилование дочерей сожительницы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина признан виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и развратных действиях, указало ведомство в Max.

Как установили следствие и суд, фигурант совершал преступления в период с 2012 по 2022 год в квартире жилого дома на Рязанском проспекте.

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце столичный суд заключил под стражу обвиняемого в нападении на несовершеннолетнюю в пункте выдачи заказов на востоке Москвы.

Ранее суд приговорил к 29 годам лишения свободы мужчину за преступления против половой неприкосновенности детей из мест лишения свободы.

Летом житель Тюмени получил 13 лет колонии строгого режима за надругательство над девочкой в подъезде.