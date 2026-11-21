И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Синоптик рассказала о распределении температур и снегопадов в столичном регионе
Западные районы Подмосковья будут холоднее южных и восточных
В ближайшие дни в западных и северо-западных районах Московской области ожидаются более низкие температуры по сравнению с югом и востоком региона, сообщила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.
«Самые холодные будут западные районы, северо-западные. Самыми теплыми – восточные и южные районы, потому что циклон, который принесет нам снег, идет с юга, теплый воздух распространяет на юг и восток Московской области, а в его тыловой части будет холодный воздух распространяться. По этой причине северо-запад и запад наиболее прохладные, а юг и юго-восток наиболее теплые», – сказала она ТАСС.
При этом в Москве ожидаются снегопады в среду, 25 ноября.
«Три-пять сантиметров снега выпадет», – добавила Паршина.
Небольшой снег также прогнозируется в ближайшее воскресенье, 22 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр предупредил об ухудшении погодных условий и мокром снеге на большей части России. Синоптик Леус заявил, что средняя температура декабря в Москве выросла на 5 градусов с 1879 года. Климатолог Терешонок спрогнозировал снег в столице под Новый год.