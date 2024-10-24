Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.8 комментариев
Мадуро обвинил МУС в преследовании стран Глобального Юга
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Международный уголовный суд используется для преследования стран Глобального Юга, и предложил странам БРИКС разработать план реформирования структур ООН для адаптации к новым международным реалиям.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая на заседании «БРИКС плюс» в Казани, заявил, что Международный уголовный суд (МУС) используется только для преследования стран Глобального Юга, передает ТАСС. Мадуро выразил недовольство тем, что МУС не реагирует на разрушения и жертвы в секторе Газа, Бейруте и юге Ливана, утверждая, что это разрушает систему ООН.
«Каждая ракета, которая попадает в жилые здания в секторе Газа, новые убитые и раненые в Бейруте или на юге Ливана, все это разрушает систему Объединенных Наций. Где МУС? Или он используется только для преследования стран Глобального Юга? Где система международного правосудия? Только для того, чтобы издавать документы и коммюнике? Где забота о жизни женщин и детей на Глобальном Юге?» – задался вопросом Мадуро.
В своей речи он предложил странам БРИКС разработать план реформы структур ООН, чтобы они могли более эффективно функционировать в новых международных реалиях. Мадуро отметил, что БРИКС – это «эпицентр зарождения нового мира», основанного на гуманных принципах, что потребует практических и смелых решений для реформирования системы ООН.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал Николаса Мадуро как законного лидера Венесуэлы на заседании БРИКС, отметив экономический рост страны. Также сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил встречу с Путиным на саммите БРИКС в Казани.