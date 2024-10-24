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Путин поддержал Мадуро как законного лидера Венесуэлы
Путин заявил о поддержке Мадуро и отметил развитие Венесуэлы
Президент России Владимир Путин на заседании БРИКС поддержал Николаса Мадуро как законного лидера Венесуэлы и отметил, что страна под его руководством демонстрирует значительный экономический рост.
На заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» Путин поддержал Мадуро, назвав его законным лидером Венесуэлы, и отметил, что страна продолжает развиваться под его руководством, передает ТАСС.
«Вы абсолютно на правильном пути, и законное правительство, сформированное под вашим руководством после выборов, безусловно, многое сделает как для развития Венесуэлы, так и для сотрудничества с другими странами, в том числе в рамках и в периметре нашей организации БРИКС», – заявил Путин, обращаясь к Мадуро.
Путин также отметил, что Венесуэла демонстрирует хорошие темпы развития, добавив, что в прошлом году экономический рост составил 5,5%, а в этом году ожидается более 7%.
Венесуэла недавно провела президентские выборы, на которых Николас Мадуро получил поддержку более половины избирателей. Однако ряд государств, включая США, не признали его переизбрание. Власти Венесуэлы, в свою очередь, отозвали своих дипломатов из этих стран и потребовали аналогичных мер от них.
Ранее Путин заявил, что Россия и Венесуэла нацелены на создание справедливого миропорядка, исключающего вмешательство и санкции.
Также Путин поддерживает стремление Венесуэлы подключиться к работе БРИКС. Мадуро высоко оценил встречу с президентом России на саммите БРИКС в Казани.