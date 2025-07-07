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Профессор Сафонов объяснил разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России
Средняя зарплата женщин в России существенно уступила мужским доходам, разрыв по данным 2024 года достиг 30%, особенно это заметно в IT-сфере, рассказал профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
«Средняя начисленная заработная плата у женщин в 2024 году составила 61,1 тыс. рублей, у мужчин – 87,7 тыс. рублей. В среднем по экономике это соотношение составляло 69,6%. Наименьший разрыв был в образовании: зарплата женщин составляла 95,3% от заработной платы мужчин, а наибольший разрыв в области информационных технологий – 65,5%», – рассказал он РИА «Новости».
Ключевыми причинами сложившейся ситуации Сафонов считает структуру занятости и специфику отраслей, в которых преобладают женщины. В таких сферах, как образование, здравоохранение, культура, спорт и досуг, а также торговля, гостиничный бизнес и общественное питание оплата труда значительно ниже, а доля женщин среди занятых очень велика.
По словам Сафонова, мужчины чаще занимают руководящие должности, чаще работают на вредных производствах и берут дополнительные смены, что способствует более высоким заработкам.
Кроме того, женщины вынуждены совмещать работу и уход за семьей, что ограничивает их мобильность на рынке труда и приводит к отказу от более прибыльных должностей.
Третьей причиной разрыва эксперт назвал стереотипы работодателей о ненадежности женщин как сотрудников из-за ухода в декрет. При этом специалисты отмечают, что женщины в целом более образованы и реже выбирают рабочие профессии.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, одна из студенток студотряда на заводе по переработке рыбы заработала до 800 тыс. рублей за лето.