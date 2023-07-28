Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.0 комментариев
Ростех изучил образцы трофейной бронетехники
Специалисты Ростеха изучили шесть типов западной бронетехники
Специалистам холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) удалось познакомиться с бронемашинами западного образца, сообщила пресс-служба компании.
Как отмечается в сообщении в Telegram-канале холдинга, сотрудники «Курганмашзавода» исследовали шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США, с целью найти слабые места и сильные стороны. В холдинге добавили, что полученные знания всецело используются по назначению.
«Не сказать, что нашли что-то жизнеутверждающее, но лишним не будет», – сообщила пресс-служба.
Ранее «Курганмашзавод» (входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») начал работы по модернизации самоходной гаубицы «Пат-С» калибра 152 мм на доработанном шасси боевой машины пехоты БМП-3.