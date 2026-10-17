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Маск наделил новый спорткар Tesla сознанием для выполнения опасных трюков
Маск заявил о наличии сознания у нового спорткара Tesla Roadster
Глава Tesla Илон Маск заявил, что новый электрический спорткар Roadster будет обладать сознанием и сможет самостоятельно выполнять опасные трюки.
Новый электронный спорткар компании под названием Roadster будет наделен сознанием, пишет ТАСС со ссылкой на пост Маска в социальной сети.
«Вы сможете попросить Roadster выполнить любой из показанных [на презентации спорткара] трюков в автоматическом режиме, поскольку он будет обладать сознанием», – написал Маск.
Он также сообщил о планах построить на территории офиса Tesla в штате Техас специальную трассу с петлей «безумнее, чем у Hot Wheels» для проведения тест-драйвов Roadster.
Ранее компания Tesla представила новое поколение электрического спорткара Roadster, который благодаря двигателям на сжатом воздухе может кратковременно отрываться от земли и преодолевать крутые подъемы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Tesla показала спорткар Roadster, способный перепрыгивать препятствия.
В августе компания отозвала 3 млн электромобилей в Китае из-за цвета дверных ручек.
В апреле отец Маска заявил о возможности строительства завода Tesla в России.