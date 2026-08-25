  • Новость часаКПП на границе Украины и Молдавии остановил работу после взрывов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Армения выгоняет российский бизнес по-дружески
    Генсек ООН призвал ВСУ прекратить удары по мирным жителям
    Медведев: Москва не забудет ни одного антироссийского шага
    Микробиологи научились создавать съедобное печенье из пластиковых бутылок
    Из-за упавшего дрона загорелся Афипский НПЗ
    ООН отметила рост пострадавших мирных жителей в России
    Стубб поддержал преступные удары Украины по складам Wildberries
    Бернем собрался просить у США ракеты Patriot для Украины
    Швейцария признала невозможность конфискации активов России
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны

    Параноидальный мир, в котором не понятно, война все еще идет или уже закончилась, и где самые грубые перегибы оправдываются военными действиями и требованиями безопасности – не самый дружелюбный мир. Поэтому Россия так бережет концепцию «оберегаемой войны». Именно это сегодня и является цивилизованностью.

    26 комментариев
    Платон Беседин Платон Беседин Как севастопольцы побеждают

    Чувство сопричастности излечивает меня от горечи, от досады и страха, накатывающего порою (чего уж скрывать), и делает сильнее. Всех нас, севастопольцев, делает сильнее.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Украина – не дикобраз

    Киев может попытаться быть «стальным дикобразом» в моменте, но при игре вдолгую неизбежно лишится этого статуса. Именно поэтому в долгосрочной перспективе подрыв экономического потенциала Украины почти так же важен, как продвижение вперед на линии фронта.

    14 комментариев
    25 августа 2026, 08:15 • Новости дня

    Авиабазу Норвегии впервые с 1950-х использовали для вылета самолета НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Британский самолет-разведчик НАТО совершил вылет с норвежской авиабазы Эрланн у побережья Кольского полуострова, чего не происходило с 1950-х годов.

    Впервые с 1950-х годов норвежская авиабаза была использована для вылета самолета-разведчика НАТО, сообщает Aftenposten.

    По данным издания, речь идет о британском самолете типа RC-135W, который совершил вылеты 18 и 20 августа с авиабазы Эрланн, расположенной в устье Тронхеймсфьорда в округе Трёнделаг на западе-центре Норвегии, отмечает ТАСС.

    После взлета самолет направился в международное воздушное пространство у побережья Кольского полуострова.

    Ранее власти Норвегии не разрешали самолетам НАТО пролетать над северной частью страны во время операций в стратегически важных акваториях севернее Кольского полуострова и западнее архипелага Новая Земля.

    Такой запрет действовал для того, чтобы королевство избегало провокационных действий в отношении соседней России. Использование базы Эрланн для подобной миссии стало заметным отступлением от прежней практики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее норвежский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon приблизился к российской границе севернее Мурманска, взлетев с авиабазы Эвенес.

    Ранее российское посольство в Осло сообщило о планах Норвегии разместить в северных регионах РСЗО дальностью до 500 км, нацеленные на объекты на Кольском полуострове.

    Кроме того, США в августе 2025 года перебросили на норвежскую авиабазу Эрланн стратегические бомбардировщики B-1B Lancer для совместных учений с силами НАТО.

    23 августа 2026, 18:10 • Новости дня
    Эксперт: Выпуск дронов ВСУ в Европе отрежет Украину от соседей

    Эксперт Кнутов: Дроны вынуждают Россию изолировать Украину от западных соседей

    Эксперт: Выпуск дронов ВСУ в Европе отрежет Украину от соседей
    @ Laurel Chor/SOPA Images/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина пытается рассредоточить производство БПЛА и БЭК по всей Европе, чтобы ВС России не могли их уничтожить. На этом фоне перед российскими военными встанет задача по разрыву цепочек поставок продукции и уничтожению точек сборки аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Киев и Хельсинки подписали документы о производстве морских и наземных БПЛА в Финляндии.

    «В свое время Украина хотела создавать совместные с Западом предприятия по производству различных видов вооружений на своей территории. Однако после многочисленных ударов ВС России противник поменял подход», – говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Теперь оппоненты хотят вынести производства на территорию третьих стран, чтобы у российских военных не было возможности до них дотянуться», – продолжает аналитик. Именно поэтому, считает спикер, Киев договорился с Хельсинки о производстве БПЛА и БЭК на финской территории.

    Кроме того, собеседник напомнил, что ранее сообщалось о планах Зеленского построить завод по производству дронов в Британии, а не так давно говорилось, что Эстония становится основным хабом для соответствующих производителей.

    «Более того, Минобороны России публиковало список стран, где находятся аналогичные заводы и точки сборки», – указал Кнутов и выразил уверенность в том, что таких государств становится только больше.

    «Нет сомнений – тенденция будет набирать обороты. Поэтому перед Россией возникает несколько вариантов дальнейших действий. Первый – максимально изолировать Украину от западных соседей», – полагает собеседник.

    Так, необходимо перекрыть противнику поставки вооружений по Черному морю. «Этот процесс уже идет. Речь об ударах по украинским портам», – пояснил он. Также необходимо отрезать ВСУ от Румынии, продолжает Кнутов.

    «И в данном случае имеется задача научиться работать по мостам таким образом, чтобы выводить их из строя основательно, без возможности восстановления», – рассуждает эксперт. И финальная задача – изолировать Украину от Польши.

    Впрочем, даже в этих условиях нельзя гарантировать того, что поставки дронов из стран Запада полностью прекратятся. «Киев будет искать обходные пути и альтернативные способы доставки комплектующих для финальной сборки», – замечает собеседник.

    «Найти эти локации будет сложнее всего, ведь они широко рассредоточены по стране. Другое дело, что для их хранения и доставки используются все те же склады и логистические центры вроде «Новой почты». Поэтому нашим военным придется усилить работу всего разведывательного комплекса – от технического до агентурного», – заключил Кнутов.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина в рамках военного сотрудничества договорилась с Финляндией о совместном производстве морских и наземных беспилотных систем. Подробности соглашения пока неизвестны. Однако сообщается, что аппараты будут производиться для нужд ВСУ и Европы.

    Примечательно, что в июле аналогичные договоренности были достигнуты с Эстонией и Нидерландами. Тогда Зеленский отмечал, что это уже девятое подобное соглашение.

    В конце июля Зеленский сообщал о планах построить в Британии завод по производству беспилотников. «Хочу построить большой-большой завод в Британии, предложить новые технологии и делиться ими с нашими партнерами. Конечно, мы готовы делиться нашим опытом с Британией и надеюсь, что Британия также», – сказал глава киевского режима.

    До этого, в июне, Украина и Латвия подписали соглашение о сотрудничестве в области БПЛА. В рамках соглашения Киев взял на себя обязательство делиться опытом, в первую очередь касающимся использования беспилотных летательных аппаратов и средств противовоздушной обороны.

    Советник латвийского премьера по связям с общественностью Элина Шверна отметила: «В случаях оказания поддержки украинской промышленности стороны рассмотрят возможности совместного производства, локализации и трансфера технологий».

    Комментарии (15)
    22 августа 2026, 17:33 • Новости дня
    ВС России уничтожили замаскированные под фуры стартовые площадки дронов ВСУ

    Мирошник сообщил об уничтожении замаскированных под фуры украинских дронов

    ВС России уничтожили замаскированные под фуры стартовые площадки дронов ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армия России под Киевом уничтожила фуры, с которых ВСУ запускали беспилотники для ударов по Запорожской области, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник

    Украинские формирования использовали гражданские грузовики для маскировки стартовых платформ ударных дронов, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

    По данным российских военных, боевики доставляли и запускали ударные беспилотники прямо с платформ фур. Для атак по гражданским объектам в Запорожской области грузовики со смонтированными площадками подтягивали в Днепропетровскую область. Оружие прикрывалось тентами с гражданскими знаками, что указывает на нарушение норм международного гуманитарного права.

    Российские войска уничтожили несколько таких стартовых площадок в районе Борисполя в Киевской области. Противник пытался представить это как «злостное преступление» против гражданского транспорта. Однако опубликованные фотографии подтверждают использование машин для транспортировки и запуска беспилотников, превращая их в законную военную цель, подчеркнул Мирошник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве.

    Ранее российские войска атаковали столичные логистические центры для хранения комплектующих беспилотников. До этого ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил 20 украинских фур с дальнобойными дронами.

    Комментарии (0)
    24 августа 2026, 19:11 • Видео
    Британия подарила Украине на ДР ценный секрет

    Украина отмечает день независимости, хотя независимой страной так и не стала: живет в долг и готовится к худшему. Чтобы приободрить ее, Киев посетил новый британский премьер Энди Бернем и привез подарок – технологии для производства ракет. Что теперь будет?

    Комментарии (0)
    24 августа 2026, 16:20 • Новости дня
    Умер руководивший созданием «Панциря» глава холдинга «Высокоточные комплексы» Денисов
    Умер руководивший созданием «Панциря» глава холдинга «Высокоточные комплексы» Денисов
    @ "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ушел из жизни первый руководитель холдинга «Высокоточные комплексы» Александр Денисов, при непосредственном участии которого разрабатывались передовые зенитные системы для российской армии, сообщили в компании.

    «С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Александра Владимировича Денисова, первого генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы», который возглавлял холдинг со дня основания в 2009 году по 2022 год», – заявили представители компании, передает ТАСС.

    В корпорации отметили, что именно под руководством эксперта объединение в кратчайшие сроки достигло лидирующих позиций в отечественном оборонно-промышленном секторе. Продукция холдинга также завоевала прочное признание на мировом рынке вооружений.

    Денисов принимал самое непосредственное участие в реализации множества выдающихся оборонных проектов. Среди них создание зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», переносного комплекса «Верба» и управляемой ракеты «Изделие 305».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе текущего года холдинг «Высокоточные комплексы» отправил в войска новую партию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

    В июне президент России Владимир Путин анонсировал расширение выпуска переносных зенитных ракетных комплексов «Верба».

    В начале года пресс-служба предприятия отчиталась о кратном увеличении производства вооружения.

    Комментарии (0)
    22 августа 2026, 12:19 • Новости дня
    Украинская «Баба-яга» выдала российским военным скрытый пункт управления ВСУ

    Дрон «Баба-яга» случайно раскрыл ВС России скрытый пункт управления ВСУ

    Украинская «Баба-яга» выдала российским военным скрытый пункт управления ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные обнаружили тщательно замаскированный командный пункт украинских беспилотников в момент доставки туда провизии вражеским дроном.

    Замаскированный пункт управления беспилотниками украинских войск был обнаружен благодаря их собственному дрону, передает. Военнослужащий российской группировки «Днепр» с позывным Майкоп сообщил ТАСС подробности инцидента.

    «К ним прилетела «Баба-яга», вышел кто-то из группы противника, забрал то, что ему принесла «Баба-яга», и показал, где они находятся. Мы начали их уничтожать», – рассказал боец.

    По словам военнослужащего, главной трудностью при обнаружении вражеского объекта была его тщательная маскировка. Кроме того, вокруг пункта управления находилось множество систем радиоэлектронной борьбы, препятствовавших приближению к позициям противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве уничтожен арсенал с боеприпасами для дронов «Баба-Яга». Ранее артиллеристы ликвидировали две позиции запуска аналогичных беспилотников в районе Григоровки.

    А весной российский морпех выследил украинский дрон «Баба-яга» до места взлета.


    Комментарии (6)
    23 августа 2026, 22:08 • Новости дня
    Иран пригласили присоединиться к Мекканскому соглашению

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава информационного агентства иранского парламента Мехди Рахими заявил телеканалу Al Mayadeen о полученном Тегераном приглашении присоединиться к Мекканскому соглашению.

    «Иран получил приглашение присоединиться к Мекканскому соглашению, и этот вопрос находится на рассмотрении. Страны региона движутся к созданию регионального зонтика безопасности, и это победа для Ирана, поскольку он давно к этому призывал», – приводит Al Mayadeen в соцсети X слова Рахими.

    Напомним, 7 августа Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне. Тогда же был подписан пакт о создании нового военного союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предостерег страны Мекканского соглашения от действий против Ирана. Военные эксперты связали решение о создании нового военного союза с утратой доверия Эр-Рияда к Вашингтону. Американский президент  поприветствовал подписание Мекканского соглашения.


    Комментарии (3)
    24 августа 2026, 03:57 • Новости дня
    Британия собралась передать Киеву технологии производства дальнобойных ракет
    Британия собралась передать Киеву технологии производства дальнобойных ракет
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британский премьер-министр Энди Бернем в рамках визита в Киев объявит о передаче технологий для производства дальнобойных баллистических ракет на территории страны.

    Премьер Британии Бернем посетит Украину в понедельник в рамках своей первой зарубежной поездки после вступления в должность и объявит о британской поддержке, направленной на улучшение производства баллистических ракет большой дальности в Киеве, передает Reuters.

    «Бернем посетит Киев, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность Великобритании Украине. Это произойдет на фоне заявления премьер-министра о том, что Британия согласилась с тем, что оборонная компания MBDA может раскрыть секретную информацию о британских компонентах для ракеты большой дальности SCALP, чтобы создать местные сборочные линии на Украине», – сказано в сообщении на сайте правительства Британии.

    Кроме того, Бернем будет сопредседателем заседания так называемой «коалиции желающих» – группы стран, поддерживающих Украину, где должен будет  встретиться с главой киевского режима Украины Владимиром Зеленским.

    «Безопасность Украины – это наша безопасность», – подчеркнул Бернем.

    Он добавил, что Британия продолжит поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Передача технологий позволит Франции и Украине создать местные сборочные линии для производства ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Британии в начале августа побывал с визитом в Киеве. Премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева. ВСУ начали применять британские беспилотники для дальнобойных атак вглубь России.

    Британия становится соучастницей ударов ВСУ вглубь России.

    Комментарии (19)
    24 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Ракета-носитель «Союз – 2.1б» успешно запущена с космодрома Плесецк

    С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз – 2.1б»

    Tекст: Катерина Туманова

    Космические войска успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк, сообщили в Max-канале Роскосмоса.

    «В понедельник, 24 августа, в 5 часов 40 минут (мск) с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б», – сказано в сообщении.

    В Роскосмосе утонили, что ракета-носитель стартовала с космическим аппаратом в интересах Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казани показали самый маленький в мире радиолокационный спутник. Ракетный двигатель РД-0124 поразил экономичностью расхода топлива. В России собрали летный образец новейшего спутника ДЗЗ КОЭН.


    Комментарии (0)
    22 августа 2026, 16:11 • Новости дня
    ВС России ударами «Гераней» сожгли два локомотива ВСУ

    ВС России сожгли два локомотива с военными грузами для ВСУ

    ВС России ударами «Гераней» сожгли два локомотива ВСУ
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные с помощью беспилотников «Герань» уничтожили два локомотива ВСУ, перевозивших военные грузы в Днепропетровской области.

    Российские операторы беспилотников «Герань» уничтожили два локомотива противника в районе Николаевки Днепропетровской области, сообщает Минобороны.

    «Сняли с рельсов металлолом ВСУ», – констатировали в военном ведомстве.

    Уничтоженные составы использовались для доставки военных грузов Вооруженных сил Украины. Удары были нанесены точно по целям, что привело к потере транспортных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные поразили железнодорожную инфраструктуру противника в трех областях Украины.

    Ранее Вооруженные силы России уничтожили эшелон с вражеской техникой в Днепропетровской области.

    До этого российские войска атаковали перевозивший военные грузы локомотив на харьковском направлении.

    Комментарии (0)
    22 августа 2026, 19:40 • Новости дня
    Путин сообщил о планах масштабного усиления российских систем ПВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие противовоздушной обороны потребует тесного взаимодействия силовых структур, гражданских ведомств и коммерческих предприятий, сообщил президент Владимир Путин.

    Российский лидер Владимир Путин подчеркнул важность модернизации защитных рубежей страны, передают «Вести». В ходе интервью журналисту Павлу Зарубину глава государства обозначил ключевые направления работы в этой сфере.

    «Мы должны и будем совершенствовать систему ПВО, наращивать ее возможности. Необходимо улучшать координацию между силовыми и гражданскими ведомствами, причем всех уровней, привлекать возможность государственных предприятий и частного бизнеса», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава государства поставил задачу существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО.

    Министерство обороны разрешило частному бизнесу приобретать крупнокалиберные зенитные установки для защиты своих объектов.

    Комментарии (0)
    22 августа 2026, 16:44 • Новости дня
    ВСУ заставляли раненых военнопленных рыть могилы и отбирали нательные крестики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вернувшиеся из плена российские солдаты столкнулись с бесчеловечным обращением, включающим жестокие избиения, голод и принудительный труд под угрозой расстрела, рассказала омбудсмен РФ Яна Лантратова.

    Украинская сторона систематически нарушает Женевские конвенции, издеваясь над захваченными солдатами, написала омбудсмен Яна Лантратова на платформе Макс.

    «Вот лишь часть страшных свидетельств: пытки и жестокое обращение: ребята рассказали о пыточных подвалах, где их месяцами избивали битами, трубами, пытали током и водой, угрожали расстрелом», – отметила она.

    По словам правозащитницы, у бойцов отбирали личные вещи, включая нательные крестики, а их семьям отправляли угрозы с требованием денег. Также омбудсмен сообщила, что пленных заставляли копать могилы под угрозой смерти, при этом на тяжелые работы отправляли даже людей с ампутированными конечностями.

    Российские военные содержались в нечеловеческих условиях и страдали от голода. Лантратова уточнила, что один из солдат за два месяца нахождения в подвале похудел на 38 кг - с 88 до 50. Также раненым бойцам отказывали в медицинской помощи и необходимых медикаментах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия вернула из украинского плена 103 военнослужащих. Ранее Яна Лантратова передала Киеву список из тысячи российских военнопленных.

    До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник также заявил о применении к пленным россиянам пыток электричеством и водой.

    Комментарии (0)
    22 августа 2026, 13:34 • Новости дня
    В Иране заявили о переходе к наступательной военной доктрине

    Армия Ирана заявила об официальном переходе к наступательной военной доктрине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Ирана заявили, что кардинально пересмотрели подход к обеспечению национальной безопасности на фоне обострения отношений с западными странами и Израилем.

    После серии конфликтов с США и Израилем иранское руководство изменило подход к национальной безопасности. Об этом сообщил официальный представитель армии республики Мохаммад Акраминия, подчеркнув масштабность произошедших перемен, пишет URA.RU.

    «Ранее военная доктрина нашей страны была оборонительной. Однако в ходе этих двух войн мы постепенно стали свидетелями того, как военная доктрина страны менялась с оборонительной на наступательную», – приводит слова военного чиновника иранское агентство IRNA.

    Акраминия также добавил, что обновленная стратегия подразумевает возможность нанесения превентивных ударов. По его словам, Тегеран готов давать немедленный и более мощный ответ на любые агрессивные действия со стороны противников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи предупредил о вероятном переходе страны к наступательной тактике.

    Позже на фоне возможного возобновления боевых действий Тегеран модернизировал свой ракетный арсенал. А власти исламской республики заранее определили потенциальные объекты для ударов.

    Комментарии (0)
    22 августа 2026, 20:07 • Новости дня
    США вывели самолеты-заправщики с территории Болгарии

    Американские самолеты-заправщики покинули болгарскую военную авиабазу Безмер

    Tекст: Мария Иванова

    Два американских военных борта Boeing KC-135 Stratotanker завершили пребывание на болгарской территории и вернулись на места постоянной дислокации.

    Американские военные самолеты-заправщики покинули авиабазу «Безмер», передает РИА «Новости». Информацию подтвердил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов.

    «Самолеты-заправщики ВВС США покинули авиабазу «Безмер» и улетели из Болгарии в пятницу», – заявил глава оборонного ведомства журналистам.

    По его словам, болгарские власти тесно сотрудничали с Вашингтоном по этому вопросу. Решения принимались на основе достоверной информации, а не конспирологических теорий.

    За время нахождения на базе американские самолеты участвовали исключительно в тренировочных полетах. Речь идет о двух заправщиках Boeing KC-135 Stratotanker. Ранее население Болгарии выражало опасения в связи с размещением этих бортов на территории страны.

    До этого Стоянов сообщал об отсутствии прямой угрозы Болгарии на фоне слухов о возможных ударах Ирана по американским объектам. Эксперты предполагали, что база «Безмер» могла стать потенциальной целью. Там размещались заправщики, обслуживающие авиацию США для операций на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Болгарии в прошлом месяце одобрил размещение американских самолетов-заправщиков на авиабазе «Безмер».

    Вооруженные силы Ирана вскоре после этого отчитались о ликвидации 11 единиц воздушной техники США на региональных базах.

    Американское командование на фоне обострения ситуации перебросило дополнительные истребители на Ближний Восток.

    Комментарии (0)
    22 августа 2026, 17:41 • Новости дня
    Дроны ВС России сорвали снабжение ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские операторы беспилотников успешно уничтожают украинских роботов-доставщиков, вызывая логистический коллапс в рядах противника, отмечавет Минобороны.

    Операторы беспилотников «Южной» группировки войск успешно уничтожают наземные роботизированные платформы противника, сообщает Минобороны.

    Эти действия приводят к серьезным перебоям в логистике украинских подразделений. В результате целенаправленных ударов сорвано снабжение боевиков в районе Славянско-Краматорской агломерации.

    «Логистический коллапс для ВСУ», - гововрится в сообщении военного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа операторы беспилотников «Южной» группировки уничтожили три наземных робота ВСУ в ДНР.

    Ранее после освобождения Константиновки российская армия вышла на финальный рубеж перед Краматорском и Славянском. До этого беспилотники ВС России взяли под контроль логистические цепи противника вокруг этого города.

    Комментарии (0)
    22 августа 2026, 17:13 • Новости дня
    Оператор дрона ВС России уничтожил технику противника на четвертый день службы

    Боец ВС России уничтожил две бронемашины и пикап ВСУ на четвертый день службы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Молодой оператор беспилотника ВС России уничтожил две бронемашины и пикап украинских войск на четвертый день службы по спецконтракту.

    Командир батальона 83-го отдельного полка беспилотных систем с позывным Сава сообщил РИА «Новости», что боец подписал спецконтракт сразу после срочной службы. Молодой человек вступил в ряды подразделения группировки «Центр» и приступил к тренировкам по управлению дронами в реальных боевых условиях.

    «Через три дня он уже отработал по двум бронемашинам ВСУ, по пикапу и антенны связи ВСУ посбивал», – рассказал комбат. Он добавил, что новобранец уже не уступает в мастерстве более опытным товарищам.

    Командир пояснил, что в батальоне молодых операторов закрепляют за опытными бойцами для передачи навыков. Спецконтракт заключается на один год без автоматического продления и принудительного перевода в другие подразделения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, студент Югорского государственного университета заключил специальный контракт для службы в войсках беспилотных систем.

    Ранее Министерство обороны России разъяснило условия набора молодых специалистов в эти подразделения. До этого другой новобранец после трех дней обучения уничтожил два украинских танка.

    Комментарии (0)
    24 августа 2026, 00:23 • Новости дня
    Зеленский заявил о подписании с Норвегией соглашения по дронам

    Украина и Норвегия подписали соглашение по дронам

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о подписании с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере соглашения по оборонному сотрудничеству в сфере беспилотников.

    «Подписали Соглашение об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal и Декларацию о стратегическом партнерстве – Соглашение «Елизавета», названное в честь дочери князя Ярослава Мудрого, королева Норвегии», – приводит ТАСС сообщение Зеленского в Telegram-канале.

    По словам главы киевского режима, эти документы укрепят долгосрочное партнерство между странами в обороне, энергетике и развитии общества.

    «Отдельно благодарю за решение сохранить высокий уровень поддержки и выделить около 9 млрд долларов на 2027 год», – завершил он пост о сотрудничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Норвегия решила выделить Киеву около 9 млрд долларов в 2027 году. Главы Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии и Норвегии приехали 23 августа в Киев. Норвежский профессор Диесен отметил, что конфликт на Украине принял более жесткий характер.

    Комментарии (0)
    Главное
    Отмечена высокая концентрация наемников ВСУ в Харьковской области
    Британия получила доступ к данным Украины с поля боя для обучения ИИ
    Трамп назвал руководство Канады клоунами и призвал «подчиниться»
    Каллас призвала к новым санкциям против России
    Медведев напомнил Западу о главном уроке войны 2008 года
    Греческий историк раскритиковал Нолана за темнокожую Елену
    Запрет на продажу алкоголя 1 сентября ввели в 60 регионах России

    Армения выгоняет российский бизнес по-дружески

    Руководство Армении пытается заставить Россию отказаться от управления армянскими железными дорогами раньше срока в договоре на 12 лет. Чем помешали российские управляющие, которые спасли и сохранили Южно-Кавказскую железную дорогу? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

    Перейти в раздел

    Главную цитадель ВСУ в Донбассе ждет атака с четырех сторон

    Армия России освободила Зеленое и вплотную подошла к Дружковке. Это «южные ворота» Славянско-Краматорской агломерации – главной «крепости» Украины в Донбассе и последней из по-настоящему больших. Операция по взятию этой «цитадели» обещает начаться уже скоро, свидетельство чему – многочисленные успехи российских войск. Подробности

    Перейти в раздел

    Подарок Лондона на юбилей Украины подставляет ее под новые удары ВС России

    Британский премьер Энди Бернем приехал в Киев отмечать 35-летие «незалежности» не с пустыми руками. В свой первый зарубежный визит он привез Украине секретные данные о британских компонентах для производства дальнобойных ракет SCALP. Эксперты полагают, что этот «подарок» имеет как политическое, так и вполне конкретное военное содержание. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Британия подарила Украине на ДР ценный секрет

      Украина отмечает день независимости, хотя независимой страной так и не стала: живет в долг и готовится к худшему. Чтобы приободрить ее, Киев посетил новый британский премьер Энди Бернем и привез подарок – технологии для производства ракет. Что теперь будет?

    • Как держаться в седле и по жизни

      Ветеран СВО Эльмир Валеев после ранения и ампутации освоил конную езду и следж-хоккей. Он точно знает, как сохранять веру в себя.

    • Трамп понял причину провала в Иране

      Президент США Дональд Трамп назвал причину, по которой США до сих пор не удается заключить сделку с иранским руководством: слишком много ключевых фигур попросту убили. Осталось вспомнить, кто и зачем это сделал.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации