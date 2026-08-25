Авиабазу Норвегии впервые с 1950-х использовали для вылета самолета НАТО

Эксперт: Выпуск дронов ВСУ в Европе отрежет Украину от соседей

Эксперт Кнутов: Дроны вынуждают Россию изолировать Украину от западных соседей

Tекст: Олег Исайченко

«В свое время Украина хотела создавать совместные с Западом предприятия по производству различных видов вооружений на своей территории. Однако после многочисленных ударов ВС России противник поменял подход», – говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

«Теперь оппоненты хотят вынести производства на территорию третьих стран, чтобы у российских военных не было возможности до них дотянуться», – продолжает аналитик. Именно поэтому, считает спикер, Киев договорился с Хельсинки о производстве БПЛА и БЭК на финской территории.

Кроме того, собеседник напомнил, что ранее сообщалось о планах Зеленского построить завод по производству дронов в Британии, а не так давно говорилось, что Эстония становится основным хабом для соответствующих производителей.

«Более того, Минобороны России публиковало список стран, где находятся аналогичные заводы и точки сборки», – указал Кнутов и выразил уверенность в том, что таких государств становится только больше.

«Нет сомнений – тенденция будет набирать обороты. Поэтому перед Россией возникает несколько вариантов дальнейших действий. Первый – максимально изолировать Украину от западных соседей», – полагает собеседник.

Так, необходимо перекрыть противнику поставки вооружений по Черному морю. «Этот процесс уже идет. Речь об ударах по украинским портам», – пояснил он. Также необходимо отрезать ВСУ от Румынии, продолжает Кнутов.

«И в данном случае имеется задача научиться работать по мостам таким образом, чтобы выводить их из строя основательно, без возможности восстановления», – рассуждает эксперт. И финальная задача – изолировать Украину от Польши.

Впрочем, даже в этих условиях нельзя гарантировать того, что поставки дронов из стран Запада полностью прекратятся. «Киев будет искать обходные пути и альтернативные способы доставки комплектующих для финальной сборки», – замечает собеседник.

«Найти эти локации будет сложнее всего, ведь они широко рассредоточены по стране. Другое дело, что для их хранения и доставки используются все те же склады и логистические центры вроде «Новой почты». Поэтому нашим военным придется усилить работу всего разведывательного комплекса – от технического до агентурного», – заключил Кнутов.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина в рамках военного сотрудничества договорилась с Финляндией о совместном производстве морских и наземных беспилотных систем. Подробности соглашения пока неизвестны. Однако сообщается, что аппараты будут производиться для нужд ВСУ и Европы.

Примечательно, что в июле аналогичные договоренности были достигнуты с Эстонией и Нидерландами. Тогда Зеленский отмечал, что это уже девятое подобное соглашение.

В конце июля Зеленский сообщал о планах построить в Британии завод по производству беспилотников. «Хочу построить большой-большой завод в Британии, предложить новые технологии и делиться ими с нашими партнерами. Конечно, мы готовы делиться нашим опытом с Британией и надеюсь, что Британия также», – сказал глава киевского режима.

До этого, в июне, Украина и Латвия подписали соглашение о сотрудничестве в области БПЛА. В рамках соглашения Киев взял на себя обязательство делиться опытом, в первую очередь касающимся использования беспилотных летательных аппаратов и средств противовоздушной обороны.

Советник латвийского премьера по связям с общественностью Элина Шверна отметила: «В случаях оказания поддержки украинской промышленности стороны рассмотрят возможности совместного производства, локализации и трансфера технологий».