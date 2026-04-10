Новобранец «Сёма» на первом боевом задании уничтожил два танка ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«Сава» рассказал РИА «Новости», что новобранец его подразделения с позывным «Сёма» после трех дней обучения уничтожил два танка ВСУ при первом выходе на задание. Хотя обычно обучение пилота FPV-дрона занимает около трёх месяцев.

«У меня в подразделении был случай, оператор за три дня научился. Через три дня он поехал на позицию уничтожил два танка. Танки располагались на расстоянии 200 метров друг от друга и были хорошо замаскированы. Работали с закрытых огневых позиций», – рассказал «Сава».

По его словам, когда огонь ведется закрытых позиций, поиск целей становится сложнее.

В качестве поощрения боец «Сёма», несмотря на недавнее прибытие в подразделение, получил отпуск, добавил «Сава».

