    Предательство помогло США убить иранского лидера
    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану
    Эксперт назвал идеального кандидата на пост нового лидера Ирана
    Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО
    Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана
    Иранские СМИ сообщили об уничтожении шести офицеров ЦРУ в ОАЭ
    Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали
    Эксперт объяснил смысл захвата Бельгией танкера якобы «теневого флота»
    Опровергнута гибель экс-президента Ирана Ахмадинежада
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна

    Уничтожение Али Хаменеи силами в соответствии с той же моделью, как ликвидируются главари террористических организаций – совсем другое измерение мировой политики. Даже по сравнению с предыдущими случаями смен режима, включая такие жестокие финалы, как убийство Каддафи или казнь Хусейна.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Иран переиграл себя с ядерным оружием

    Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания – ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.

    2 марта 2026, 05:45 • Новости дня

    Российские морпехи рассказали о работе с тяжелым грузовым дроном в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские морские пехотинцы начали использовать тяжелый беспилотник, способный доставлять до десяти килограммов груза на расстояние 20 км, рассказал инструктор учебного центра беспилотных систем морской пехоты с позывным «Меркурий».

    По его словам, грузовой дрон может преодолевать до 20 км и перевозить до 10 кг. Основной задачей аппарата становится доставка медикаментов, продовольствия, боеприпасов и тяжелых грузов для расчетов на линии соприкосновения.

    «Цель и задача – доставка тяжелых грузов, медикаментов, продовольствия и боеприпасов на линию соприкосновения для расчетов, находящихся на переднем крае. Это наша разработка, наше управление», – сказал инструктор РИА «Новости».

    «Меркурий» уточнил, что беспилотник создан и управляется российскими специалистами, действующими в интересах группировки войск «Центр».

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, Путин поручил привлечь бойцов СВО к разработке беспилотников. Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО. В зоне спецоперации начали испытывать новейший дрон-разведчик «Сибирячок».


    1 марта 2026, 11:13 • Новости дня
    Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО
    Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка войск «Запад» приступила к установке на боевую технику нового защитного навеса «Ёж», предназначенного для повышения безопасности при выполнении задач в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.

    Военные из группировки «Запад» начали устанавливать на боевую технику инновационный защитный навес «Еж», передает RT. Навес предназначен для повышения безопасности экипажей и техники в зоне спецоперации на Украине.

    Конструкция состоит из металлического каркаса, к которому приварены 1300 «веников» из расплетенных металлических тросов. Новое средство защиты уже монтируется на танки Т-80БВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танки с «дредами» защитили экипажи от дронов в зоне СВО. Эксперты сравнили советскую защиту для танков «Шатер» с современным «мангалом». На Украине заявили о неуязвимости «танков-мангалов» ВС России для БПЛА.

    1 марта 2026, 07:57 • Новости дня
    Причастный к обстрелу Белгорода комбриг ВСУ бежал и скрылся подо Львовом
    Причастный к обстрелу Белгорода комбриг ВСУ бежал и скрылся подо Львовом
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Командир 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ, ответственный за удары по инфраструктуре Белгорода, скрылся на западе Украины, сообщили представители российских силовых структур.

    «Ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре Белгорода (в ночь с 26 на 27 февраля) взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ. Приказ был отдан комбригом А.А. Поповым», – сообщил источник РИА «Новости».

    После совершения нападения Попов скрылся в городе Дрогобыч Львовской области. По данным силовых структур, он попытался избежать ответственности за совершенное военное преступление.

    В период с 26 по 27 февраля атакам ВСУ подверглись 38 населенных пунктов в 15 муниципалитетах Белгородской области. Было выпущено 12 боеприпасов и зафиксированы атаки 153 беспилотников, из которых 68 были перехвачены. В результате обстрелов пострадали три мирных жителя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова выразила удивление по поводу сочувствия мировой общественности японской обезьянке при игнорировании страданий детей от действий киевского режима. Дипломат озвучила статистику жертв среди несовершеннолетних с 2014 года. Она также назвала убийства детей и стариков обыденным делом для Киева.

    В Москве представили доклад о преступлениях Киева против пожилых людей.

    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    1 марта 2026, 07:12 • Новости дня
    Минобороны доложило о 27 сбитых за ночь дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в канале мессенджера Max представило сводку о 27 сбитых силами ПВО за ночь дронов ВСУ над шестью регионами России.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что восемь дронов были сбиты над Брянской областью, по семь БПЛА уничтожены над Белгородской и Курской областями, еще по два беспилотника нейтрализовали над Тульской и Орловской областями и один дрон сбили над Ростовской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу средства ПВО сбили 97 украинских беспилотников над страной. Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями.

    1 марта 2026, 07:33 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили «Искандером-М» палаточный лагерь ВСУ близ Малиновки

    Tекст: Катерина Туманова

    На Харьковском направлении российские военнослужащие группировки войск «Север» сломили упорное сопротивление националистов и продвинулись дальше, уничтожив палаточный лагерь в центре подготовки ВСУ.

    «Нанесен удар «Искандером-М» по палаточному лагерю в центре подготовки 225 ошп в районе Малиновки. Точные потери противника на доразведке, однако материалы радиоэфира показывают, что были уничтожены десятки единиц техники и свыше 200 человек личного состава», – сообщили бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    В Волчанских Хуторах и окрестностях села штурмовики зачистили более 30 домовладений, продвинувшись на 350 метров. Расчетами тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе 127 отмбр ВСУ в лесных массивах восточнее Избицкого.

    На Хатненском участке фронта штурм-группы мотострелков продолжили зачистку прилегающих лесных массивов в районе Чугуновки и Двуречанского, продвинувшись до 300 метров. На Липцовском участке фронта артиллерия и расчеты FPV ГВ «Север» уничтожали средства РЭР и автомобильную технику в Липцах и его окрестностях.

    Около Кочеток (Чугуевский район, Харьковская область) разведка вскрыла местоположение американской РСЗО, наносившей удары по гражданской инфраструктуре Белгорода, ОТРК «Искандер» уничтожил цель.

    Штурмовые группы «Северян» на Сумском направлении в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на семи участках, в Краснопольском на четырех и в Глуховском на двух, а за сутки общее продвижение составило до 900 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 90 в Харьковской области)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, военный эксперт назвал самый успешный участок фронта для ВС России за неделю. Российские войска 27 февраля освободили Краснознаменку в Днепропетровской области. Марочко рассказал, к чему ведет освобождение Краснознаменки.


    1 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Харьковом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группировка войск «Север» ликвидировала операторов БПЛА и живую силу противника у Муромского водохранилища в Харьковской области, об этом сообщили в самой группировке.

    Бойцы обнаружили и уничтожили замаскированный пункт управления беспилотниками противника в лесном массиве, предотвратив атаку на штурмовые группы, говорится в канале «Северный ветер» в Max.

    Разведка вскрыла перемещение украинских операторов БПЛА в лесу у Муромского водохранилища в Харьковской области. Бойцы оперативно нанесли огневое поражение по выявленным координатам.

    В результате точного удара были полностью уничтожены пункт управления и живая сила противника. Вражеские расчеты дронов намеревались остановить продвижение российских штурмовиков в районе села Нескучное, но согласованные действия военнослужащих России не оставили им шансов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые группы «северян» ранее сорвали попытки противника укрепить оборону в районе села Нескучное. Расчет ОТРК «Искандер» уничтожил площадку хранения ударных беспилотников ВСУ.

    1 марта 2026, 10:38 • Новости дня
    Российские силовики заявили о росте потерь тыла ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери тыловых подразделений ВСУ, которым приходится перемещаться к линии боевого соприкосновения (ЛБС), начали превышать потери пехоты на передовой в Сумской области, сообщили российских силовых структурах.

    Потери среди тыловых подразделений Вооруженных сил Украины начали превышать потери пехоты на передовой в Сумской области, передает РИА «Новости». Российские силовики сообщили, что такие данные были получены в ходе радиоперехвата переговоров украинских военных.

    В частности, фиксируются значительные потери среди водителей и грузчиков, которые вынуждены доставлять боеприпасы, оборудование и продовольствие на украинские позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили палаточный лагерь ВСУ «Искандером-М» вблизи Малиновки. Военные России освободили населенные пункты Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях.

    2 марта 2026, 01:41 • Новости дня
    Пушков назвал цель «евротройки» вступить в войну с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Сенатор Алексей Пушков не готов называть третьей мировой войной стремление Британии, Франции и Германии вступить в противоборство с Ираном наравне с США и Израилем, так как у «евротройки» другие цели.

    Британия, Франция и Германия угрожают вступить в войну против Ирана на стороне США и Израиля. Формируется единая западная военная коалиция. Для европейцев это и способ сблизиться с США, особенно после конфликтов вокруг Гренландии и тарифов. Объединенный Запад против Ирана, как прежде против Ливии, – наиболее вероятный сценарий развития войны», – написал он в Telegram-канале.

    Пушком призывает к трезвости оценок, к тому же нечто подобное уже было. Только с Ираком.

    «Агрессия против Ирака, в которой приняли участие почти все страны НАТО, и агрессия против Ливии, проведенная коллективным Западом через НАТО. В обоих случаях это были региональные войны, а не мировые. Войной в Иране затронуты многие страны региона, но она не имеет тенденции перерастания в мировую войну», – считает сенатор.

    Ранее стало известно, что Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана.

    На ваш взгляд
Сколько продлится операция США против Ирана?







    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, журналист Юнашев напомнил о предсказании  Жириновского об ударе США по Ирану. Берлин, Париж и Лондон ранее заявили, что их военные не участвовали в ударах по Ирану, и потребовали возобновить переговоры по ядерной программе. Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран.

    2 марта 2026, 01:10 • Новости дня
    Борт МЧС вылетел из Египта с эвакуированными из Израиля россиянами

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолет Ил-76 МЧС России по поручению российского президента Владимира Путина отправился в Египет за россиянами, эвакуированными из Израиля на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    «Спецборт вылетел в Москву с дипломатическими работниками и членами их семей, служившими на территории Израиля. Все они ранее прибыли в Шарм-эль-Шейх через наземные пункты пропуска. Сегодня в столицу прибудут 84 человека», – сообщает в мессенджере Max канал МЧС России.

    Напомним, ранее группа граждан России была эвакуирована из Ирана в Азербайджан.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

    На ваш взгляд
Сколько продлится операция США против Ирана?







    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Дубае образовались километровые очереди из выезжающих автомобилей. Посольство сообщило, что россияне не пострадали после атаки беспилотников на Бахрейн. Иран ранее атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

    1 марта 2026, 19:57 • Новости дня
    Пушилин сообщил о продвижении ВС на трех направлениях

    Tекст: Ольга Иванова

    Бои на краснолиманском и красноармейско-добропольском направлениях продолжаются, российские подразделения держат ситуацию под контролем, следует из заявлений главы ДНР Дениса Пушилина.

    Подразделения российских войск продолжают активные наступательные действия на ряде направлений на Украине, передает РИА «Новости». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на краснолиманском направлении основная задача – выйти к Оскольскому водохранилищу. По его словам, ожесточённые бои продолжаются в районах Александровки и Коровьего Яра.

    «В самом Красном Лимане – ожесточённые боестолкновения, городские бои непростые. Но наши подразделения стараются ситуацию держать под контролем», – заявил Пушилин, обращая внимание на сложную обстановку в городе. Он отметил, что ситуация контролируется российскими военными.

    На красноармейско-добропольском направлении, по словам Пушилина, российские подразделения продвинулись вперёд, в частности в районе населённого пункта Гришино. Основные бои сейчас идут около Доброполья и Белицкого, где, по утверждению главы ДНР, отмечается продвижение российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что наиболее результативные наступательные действия российской армии за неделю отмечены в районе стыка ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

    1 марта 2026, 22:48 • Новости дня
    Группа граждан России эвакуирована из Ирана в Азербайджан

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа российских граждан была эвакуирована из Ирана в Азербайджан на фоне авиаударов по стране США и Израиля, сообщили в азербайджанской государственной погранслужбе.

    «Процесс эвакуации граждан из Ирана на фоне ударов США и Израиля по территории Исламской Республики Иран продолжается через погранично-пропускной пункт «Астара». Чуть ранее была эвакуирована группа из порядка 15 россиян», – сообщили РИА «Новости» в Государственной пограничной службе республики.

    Позже агентство APA передало, что через Астаринский погранично-таможенный пункт обеспечен проход 35 граждан России на территорию Азербайджана.

    Один из эвакуированных, Александр Давыдов, рассказал, что находился в Иране по работе.

    «На иранской стороне ничего не увидели. Перешли границу. Азербайджан нас хорошо приняли: дали горячий чай и сладости. За это благодарны», – сказал он.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

    На ваш взгляд
Сколько продлится операция США против Ирана?







    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Дубае образовались километровые очереди из выезжающих автомобилей. Посольство сообщило, что россияне не пострадали после атаки беспилотников на Бахрейн. Очевидцы сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае. Иран ранее атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

    1 марта 2026, 22:23 • Новости дня
    Москалькова: Часть эвакуированных с Украины захотела получить гражданство России

    Москалькова: Часть эвакуированных с Украины захотела стать гражданами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Некоторые из спасенных российскими военными граждан Украины выразили намерение официально оформить гражданство и остаться в России, рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    Москалькова рассказала, что в декабре 2025 года российские военные эвакуировали из зоны боевых действий 46 граждан Украины. Из этого числа 17 человек уже вернулись домой, а остальные размещены во временных пунктах на территории России.

    «Эта группа людей, она как бы делится на две категории. Первая, которые изъявили желание остаться в России, приняв гражданство Российской Федерации. Это была их воля, они подали обращение», – уточнила она в беседе с РИА «Новости».

    Оставшиеся граждане Украины хотят вернуться на родину, но намерены сделать это после завершения спецоперации и при условии гарантии собственной безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москалькова передала Украине список политзаключенных, а также назвала недопустимым условие Киева по обмену жителей Курской области. Омбудсмен опровергла использование Россией украинцев как заложников.

    1 марта 2026, 23:02 • Новости дня
    В Совфеде выступление Небензи в СБ ООН по Ирану назвали «жестким и четким»

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступление постпреда России при ООН Василия Небензи на экстренном заседании Совета Безопасности по эскалации на Ближнем Востоке было чётким и жёстким, считает глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

    «Ночное выступление на заседании Совета Безопасности ООН Василия Небензи об эскалации на Ближнем Востоке было чётким и жёстким. Была подчёркнута недопустимость нацеленности военных ударов на ликвидацию высшего политического руководства стран», – отметил он в Telegram-канале.

    Карасин назвал необоснованными обвинения в адрес Ирана в стремлении к обретению ядерного оружия, так как Иран готов был договариваться по этому вопросу. Он напомнил, что курирующий тему гендиректор МАГАТЭ никогда не говорил о стремлении республики к разработке собственного ядерного оружия.

    «В выступлении прозвучало требование к США и Израилю немедленно прекратить агрессивные действия и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию на основе международного права. Подчёркнуто, что Москва готова содействовать такой работе», – добавил он.

    На ваш взгляд
Сколько продлится операция США против Ирана?







    Напомним, Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представители Ирана и США обменялись колкостями на заседании СБ ООН. Постпред США при ООН попытался обвинить Иран в покушении на Трампа. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании по эскалации на Ближнем Востоке назвал атаку США и Израиля на страну военным преступлением, а попытки оправдать его безосновательными и лишенными правовой базы.

    1 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Пьяный военком на Украине при мобилизации угрожал строителям оружием

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Иршава на Украине начальник военкомата в пьяном виде пытался заставить строителей пройти мобилизацию.

    Пьяный начальник военкомата в городе Иршава на западе Украины попытался мобилизовать строителей, угрожая им автоматом, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». Инцидент произошел во время ремонта моста, где военком, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, подошёл к рабочим и потребовал сдаться военкомату, при этом демонстрируя оружие.

    После того, как строители вызвали полицию, начальник Иршавского военкомата Алексей Травов вместе с подчинёнными быстро покинул место происшествия. Областной военкомат Закарпатья подтвердил, что по данному факту начато служебное расследование.

    В официальном сообщении военкомата говорится: «Начальник 1-го отдела Хустского районного территориального центра комплектования отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебного расследования… В случае подтверждения фактов нарушений будут приняты соответствующие решения, в частности кадрового характера».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе произошел инцидент, когда толпа прохожих заблокировала сотрудника центра комплектования, чтобы добиться освобождения задержанного призывника.

    В Черкасской области представители территориального центра комплектования похитили священника канонической Украинской православной церкви для отправки в боевую бригаду.

    В Сумах вызвала возмущение вечеринка с участием сотрудников полиции, ТЦК и СБУ из-за использования резервных генераторов и усиленных мер безопасности.

    1 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    На Украине сообщили о серии взрывов в Херсоне

    Tекст: Ольга Иванова

    В воскресенье жители Херсона услышали несколько взрывов, произошедших на территории города, находящегося под контролем украинских военных, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное». В сообщении телеканала в Telegram отмечается: «В Херсоне слышны взрывы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве, Харькове, подконтрольном ВСУ Запорожье и Полтаве зафиксировали взрывы. В Харьковской и Запорожской областях объявляли воздушную тревогу.

    Мощные взрывы накануне прогремели на левом берегу Киева и в Николаеве.

    1 марта 2026, 15:39 • Новости дня
    Слуцкий предложил ввести особый статус для священников на СВО
    Слуцкий предложил ввести особый статус для священников на СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил ввести особый статус для священнослужителей в зоне СВО прозвучало.

    Председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил наделить священнослужителей, находящихся в зоне спецоперации на Украине, особым статусом, передает RT. Об этом он заявил на форуме содействия СВО «Плечом к плечу», который проходит в Пскове.

    Слуцкий отметил важную роль церкви в процессе реабилитации бойцов, подчеркнув: «Восстановление человека – это не только физиология, это целостность личности, духовное здоровье, право на жизнь в гармонии со своими религиозными взглядами». По его словам, ЛДПР уже инициировала разработку правового механизма, который бы закрепил статус военного священника, несущего служение в зоне СВО.

    Депутат пояснил, что тысячи священнослужителей оказывают духовную поддержку бойцам на Украине. Также он сообщил, что предлагается обеспечить таких священников социальными гарантиями, включая страхование жизни и здоровья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иконы, изъятые военными разведчиками у украинских мародеров в Артемовске ДНР, разместили в новом полевом храме Илии Пророка 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск «Днепр».

    Украинские военные издевались над иконой Богоматери в храме Курской области.

    Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели
    Тегеран заявил о 560 жертвах США после ударов Ирана
    При атаке дронов ВСУ на Новороссийск пострадал человек и повреждены дома
    КСИР сообщил о переходе ударов по США и Израилю на новый этап
    Пентагон опроверг попадание иранских ракет по авианосцу «Авраам Линкольн»
    Певица Лобода в Дубае спряталась от ракетной атаки на подземной парковке
    Царукян устроил массовую драку после победы на турнире UFC

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    МИД Польши раскрыл величину ставок в конфликте Евросоюза с Россией

    Европейский континент, как конь Боливар, не выдержит двух сверхдержав, и по итогам конфликта вокруг Украины останется только одна – либо Россия, либо Евросоюз. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав готовиться к мировой войне. Но при этом умолчал о своей личной ответственности за грядущую катастрофу Европы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для рассады, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

