Российские морпехи рассказали о работе с тяжелым грузовым дроном в зоне СВО

Tекст: Катерина Туманова

По его словам, грузовой дрон может преодолевать до 20 км и перевозить до 10 кг. Основной задачей аппарата становится доставка медикаментов, продовольствия, боеприпасов и тяжелых грузов для расчетов на линии соприкосновения.

«Цель и задача – доставка тяжелых грузов, медикаментов, продовольствия и боеприпасов на линию соприкосновения для расчетов, находящихся на переднем крае. Это наша разработка, наше управление», – сказал инструктор РИА «Новости».

«Меркурий» уточнил, что беспилотник создан и управляется российскими специалистами, действующими в интересах группировки войск «Центр».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин поручил привлечь бойцов СВО к разработке беспилотников. Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО. В зоне спецоперации начали испытывать новейший дрон-разведчик «Сибирячок».



