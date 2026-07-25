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КСИР сообщил об уничтожении 11 американских самолетов
Иранские военные отчитались о ликвидации 11 самолетов США на базах
Вооруженные силы Ирана с 17 июля ликвидировали на земле 11 единиц американской воздушной техники, включая истребители и самолеты-заправщики.
Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохабби поделился данными о потерях американской авиации, передает ТАСС.
«С 17 июля Вооруженные силы Ирана уничтожили 11 американских истребителей и самолетов, находившихся на земле и базировавшихся на американских военных базах в регионе», – заявил он.
По словам представителя элитных частей иранских вооруженных сил, в числе ликвидированной техники оказались один истребитель F-15, самолет дальней разведки P-8 Poseidon, а также военно-транспортный C17. Кроме того, были уничтожены восемь самолетов-заправщиков.
Мохабби также уточнил, что в ходе проведенных атак иранским военным удалось поразить 17 разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 июля Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении американских самолетов-заправщиков на военной базе в Иордании.
Спустя несколько дней элитные подразделения иранских вооруженных сил ликвидировали боевой истребитель F-15.
В ходе последующей атаки на иорданские базы военные уничтожили восемь американских беспилотников MQ-9.