Мы неизбежно дорастём до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.5 комментариев
Токаев подарил Путину картину с Достоевским и Валихановым
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил Владимиру Путину картину с изображением писателя Федора Достоевского и ученого Чокана Валиханова.
Касым-Жомарт Токаев преподнес Владимиру Путину картину, на которой изображены Чокан Валиханов и Федор Достоевский, передает ТАСС.
Встреча глав государств состоялась в Омске в рамках форума межрегионального сотрудничества двух стран.
Пресс-служба главы Казахстана сопроводило сообщение фотографией, запечатлевшей момент, когда казахстанский и российский лидеры рассматривают подаренное произведение искусства.
Президенты России и Казахстана провели отдельные переговоры на полях форума в Омске.
Путин напомнил об особом значении Омска для семьи Токаева.
Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к мемориальной доске отцу-фронтовику на фасаде омского госпиталя.