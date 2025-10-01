Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
«Искандер-М» уничтожил грузовики ВСУ с дронами дальнего действия
Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил место подготовки к запуску беспилотников и грузовые автомобили с дронами дальнего действия в районе Лавы, к востоку от Чернигова, сообщили в Минобороны.
Как сообщили в Telegram-канале ведомства, ракетным ударом были поражены 20 фур, перевозивших 100 самолетных БПЛА типа «Лютый».
В сообщении Министерства обороны отмечается: «Точным ударом ОТРК «Искандер-М» цель поражена. Уничтожено 20 грузовых автомобилей типа фура (100 БПЛА самолетного типа дальнего действия типа «Лютый»), 60 украинских боевиков, среди которых операторы и техники БПЛА, водители фур. В результате удара возникло объемное возгорание, что привело к детонации БПЛА».
Уточняется, что удары по грузовикам с дронами были продолжены с применением беспилотников «Герань-2», в результате чего были поражены еще пять автомобилей с дронами.
Ранее в Министерстве обороны сообщили, что ракетный удар комплекса «Искандер» уничтожил зенитный комплекс С-300ПС с оборудованием и транспортом в населенном пункте Прогресс в Черниговской области.
Кроме того, Минобороны сообщило об ударе по производству дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине.