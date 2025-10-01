«Искандер-М» уничтожил грузовики ВСУ с дронами дальнего действия

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщили в Telegram-канале ведомства, ракетным ударом были поражены 20 фур, перевозивших 100 самолетных БПЛА типа «Лютый».

В сообщении Министерства обороны отмечается: «Точным ударом ОТРК «Искандер-М» цель поражена. Уничтожено 20 грузовых автомобилей типа фура (100 БПЛА самолетного типа дальнего действия типа «Лютый»), 60 украинских боевиков, среди которых операторы и техники БПЛА, водители фур. В результате удара возникло объемное возгорание, что привело к детонации БПЛА».

Уточняется, что удары по грузовикам с дронами были продолжены с применением беспилотников «Герань-2», в результате чего были поражены еще пять автомобилей с дронами.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что ракетный удар комплекса «Искандер» уничтожил зенитный комплекс С-300ПС с оборудованием и транспортом в населенном пункте Прогресс в Черниговской области.

Кроме того, Минобороны сообщило об ударе по производству дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине.