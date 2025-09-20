Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...0 комментариев
ВС России «Искандером» уничтожили позицию ЗРК С-300 ВСУ в Черниговской области
Ракетный удар комплекса «Искандер» уничтожил зенитный комплекс С-300ПС с оборудованием и транспортом в населенном пункте Прогресс в Черниговской области, сообщили в Министерстве обороны России.
Российские военные нанесли ракетный удар по позиции ЗРК С-300ПС Вооруженных сил Украины в населенном пункте Прогресс в Черниговской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
В результате атаки были уничтожены радиолокационная станция подсветки наведения, две пусковые установки, кабина боевого управления, а также две единицы автотранспорта. На месте удара наблюдались вторичная детонация и возгорание. По информации военного ведомства, после поражения объекта к месту прибыли украинские эвакуационные группы.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернигове.
Подполье заявило о поражении заводов дооснащения техники ВСУ в Днепропетровске.
Минобороны сообщило об ударе по производству дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине.