Стало известно об ударе по разрабатывающим ОТК «Сапсан» предприятиям Украины

Войска России поразили предприятия Украины, разрабатывающие комплексы «Сапсан»
Российские вооруженные силы атаковали ночью предприятия украинского ВПК, куда входили объекты, связанные с разработкой оперативно-тактических комплексов «Сапсан», сообщили в Минобороны России.
Российские войска в ночь на 20 сентября нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщает ТАСС.
Удар был направлен по объектам, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов «Сапсан», производству многоцелевых ударных и разведывательных беспилотников, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении Минобороны России.
