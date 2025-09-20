Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...0 комментариев
Подполье сообщило о поражении заводов дооснащения техники ВСУ в Днепропетровске
Серия ночных ударов по Днепропетровску вывела из строя заводы, где занимались дооснащением западной бронетехники ВСУ динамической защитой и производством деталей для БПЛА, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Военные объекты в Днепропетровске были атакованы в ночь на субботу, сообщает РИА «Новости». Лебедев уточнил: «Днепропетровск сегодня 20 сентября под утро получил серию атак по военным объектам... есть попадания в ЮМЗ (Южный Машиностроительный завод). Пишут, что было семь взрывов, некоторые от ракет, некоторые от БПЛА... Несколько в завод »Полимермаш«, где новенькую технику с Запада приводили в боевое состояние... На технику устанавливали динамическую броню, наваривали решетки от БПЛА».
Подпольщики утверждают, что на ЮМЗ был также поврежден цех по производству деталей для беспилотников. Кроме того, удары пришлись по складам на левом берегу Днепра, где зафиксированы мощные взрывы и вторичная детонация.
