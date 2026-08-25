Tекст: Елизавета Шишкова

«Господин Стубб действительно сделал такие заявления. Кроме удивления, это ничего не вызывает, ведь буквально несколькими неделями ранее президент Финляндии говорил о необходимости налаживания отношений с Россией рано или поздно. И он говорил о том, что скорее это надо делать рано, чем поздно», – сказал представитель Кремля, передает РИА «Новости».

Ранее Стубб после встречи так называемой «коалиции желающих» в Киеве заявил, что считает нападения на объекты российского маркетплейса Wildberries разумной военной стратегией со стороны Украины.

Песков в свою очередь отметил, что попытки Киева наносить удары по складам маркетплейсов не влияют на динамику на фронтах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал слова финского лидера оправданием военных преступлений Киева.

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил Александра Стубба в попытке срыва мирных инициатив.

Весной президент Финляндии выражал готовность стать представителем Евросоюза на будущих переговорах с Москвой.