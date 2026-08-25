В Петербурге силовики сорвали ритуал пивших кровь сектантов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Правоохранительные органы прервали религиозный обряд в помещении так называемой «Церкви объединения», расположенном в обычном петербургском жилом доме, передает 78.ru.

Во время визита силовиков в штаб-квартире находились несколько десятков человек.

По информации издания, члены организации постоянно проживали в этом помещении, находясь в изоляции от общества и изучая специфическую литературу.

В секте практиковались сомнительные ритуалы: в частности, адепты готовили и употребляли напитки с добавлением крови и ногтей своих лидеров, которых именовали «Истинными Родителями».

Полицейские зафиксировали выявленные нарушения. Все собранные материалы уже переданы в прокуратуру. В ближайшее время надзорным органам предстоит принять решение о возможности дальнейшей деятельности данной организации на территории России.

В июне на Кубани суд отправил в колонию 66-летнего создателя объединения «Школа Жизни», совершавшего насилие над своими последователями и несовершеннолетними.

В феврале следователи предъявили обвинение участнику другой деструктивной секты в Подмосковье.

Также в начале этого года Андрей Попов, известный как бог Кузя, после освобождения из колонии начал проводить регулярные службы и предлагать платные исповеди для своих последователей.