Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Лавров призвал Ватикан обратить внимание на уничтожение УПЦ
Министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с руководителем дипломатической службы Святого Престола Полом Ричардом Галлахером, заявив: Москва рассчитывает на содействие Святого Престола в защите канонического православия и русского языка от репрессивных действий киевских властей.
«Мы рассчитываем, что в контактах с украинской стороной наши коллеги из Ватикана будут обращать внимание на эти вопросы так же, как и на действия киевского режима, который законодательно ведет дело к уничтожению канонической Украинской православной церкви», – заявил российский министр по итогам встречи, передает РИА «Новости».
В свою очередь Галлахер сообщил об обсуждении возможных путей достижения долгосрочного и устойчивого мира на Украине. Представитель Ватикана подтвердил призыв к завершению боевых действий и запуску полноценного переговорного процесса при поддержке международного сообщества.
Позиция Святого Престола остается неизменной, поскольку конфликт невозможно разрешить исключительно военным путем. Для урегулирования ситуации необходимо сформировать условия для серьезной политической и дипломатической работы, резюмировал глава ватиканской дипломатии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД России Мария Захарова анонсировала визит секретаря Ватикана по международным делам Пола Ричарда Галлахера в Москву.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил планы сторон обсудить украинскую тематику.
Сам Сергей Лавров отметил сохранение доверительных отношений между Россией и Ватиканом.