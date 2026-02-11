Бог Кузя вновь начал проводить платные службы и исповеди после освобождения

Tекст: Елизавета Шишкова

Андрей Попов, которого называют богом Кузей, начал активно проповедовать после выхода из колонии, передает Lenta.ru. По информации Telegram-канала Baza, Попов каждую неделю проводит службы и берет деньги за исповеди, стоимость которых достигает нескольких тыс. рублей.

Сообщается, что его последователи активно вербуют новых членов и рассказывают о нем как о «святом старце-целителе». Ранее Попов был известен как многоженец, сам называл себя богом, практиковал телесные наказания и приобретал экзотических животных на пожертвования секты.

Во время обысков у Попова было найдено около 250 млн рублей и 150 тыс. долларов. Адепты секты следили за животными и участвовали в обрядах Попова.

Таганский суд Москвы в 2015 году санкционировал арест предполагаемого лидера секты Андрея Попова, известного как «бог Кузя».

Пресненский суд Москвы в 2018 году признал Попова виновным в избиениях и мошенничестве и приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

Тушинский суд Москвы в 2020 году признал фактического руководителя секты Юрия Цукермана виновным в хищении 215 млн рублей и назначил ему шесть лет колонии общего режима.