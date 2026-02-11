Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.0 комментариев
Бог Кузя вновь начал проводить платные службы и исповеди после освобождения
Андрей Попов, известный как бог Кузя, после освобождения из колонии начал проводить регулярные службы и предлагать платные исповеди для последователей.
Андрей Попов, которого называют богом Кузей, начал активно проповедовать после выхода из колонии, передает Lenta.ru. По информации Telegram-канала Baza, Попов каждую неделю проводит службы и берет деньги за исповеди, стоимость которых достигает нескольких тыс. рублей.
Сообщается, что его последователи активно вербуют новых членов и рассказывают о нем как о «святом старце-целителе». Ранее Попов был известен как многоженец, сам называл себя богом, практиковал телесные наказания и приобретал экзотических животных на пожертвования секты.
Во время обысков у Попова было найдено около 250 млн рублей и 150 тыс. долларов. Адепты секты следили за животными и участвовали в обрядах Попова.
Таганский суд Москвы в 2015 году санкционировал арест предполагаемого лидера секты Андрея Попова, известного как «бог Кузя».
Пресненский суд Москвы в 2018 году признал Попова виновным в избиениях и мошенничестве и приговорил его к пяти годам колонии общего режима.
Тушинский суд Москвы в 2020 году признал фактического руководителя секты Юрия Цукермана виновным в хищении 215 млн рублей и назначил ему шесть лет колонии общего режима.