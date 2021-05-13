Глава Росгвардии предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия

Возраст для покупки гражданского оружия в России необходимо повысить до 21 года, считает директор Росгвардии Виктор Золотов.

«Необходимо возвратиться к возрастному цензу в 21 год, то, что мы говорили до этого», – сказал он на совещании президента Владимира Путина с правительством. Об этом сообщает ТАСС.

Также он отметил, что те, кто получает разрешение на приобретение оружия, должны проходить психологическое тестирование. «Нам необходимо также совместно, непосредственно с Минздравом осуществлять психологическое тестирование [при получении справки]», – отметил глава Росгвардии.

Помимо этого, считает Золотов, выдавать полуавтоматическое и гладкоствольное оружие можно только после того, как человек уже владел 5 лет другим оружием.

«Нам необходимо установить, что выдача полуавтоматического гладкоствольного оружия систем «Хадсан», «Хантер», «Сайга», «Ланкастер» будет после того, как граждане прошли пятилетний срок с гладкоствольным оружием, потому что полуавтоматическое оружие может быть приближено к нарезному», – предложил он.

Глава Росгвардии предложил ввести обязательное прохождение курса молодого бойца для получение охотничьего билета. «Ужесточить, конечно, требования к выдаче непосредственно охотничьего билета, а именно, говоря военным языком, нужно проходить курс молодого бойца тем, кто получает впервые гладкоствольное оружие», – сказал Золотов.

На ваш взгляд Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия? Да, нужно повысить возраст владения оружием и более детально проверять покупателя

Нет, оставить все по-прежнему

Нет, правила покупки оружия надо упростить



Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.

Путин заявил, что решения по усилению контроля за оборотом оружия в России должны быть жесткими, должна быть ответственность тех, кто выдает лицензии.