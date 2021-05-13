Путин призвал к жестким решениям в сфере контроля за оборотом оружия

Решения по усилению контроля за оборотом оружия в России должны быть жесткими, должна быть ответственность тех, кто выдает лицензии, заявил президент Владимир Путин.

Путин заявил на совещании с членами правительства в четверг, что «для предупреждения подобных преступлений необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом», причем «решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими», передает РИА «Новости».

«Такой же жесткой, персональной должна быть и ответственность для всех лиц, которые выдают разрешения на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы. Здесь нужен строгий порядок», – добавил он.

Ситуации, когда медицинскую справку можно купить за деньги, «порой даже не приходя на осмотр (...) должны быть полностью исключены», подчеркнул глава государства.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани.

В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.

В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца. Мужчине грозит пожизненный срок.

При этом, по данным следствия, ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.